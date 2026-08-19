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BHU UG : बीएचयू में 1500 सीटें खाली, वेरिफिकेशन में लगेंगे 14 दस्तावेज, कम हुए तो दाखिला नहीं

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, वाराणसी
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बीएचयू में पीजी के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने को है। चौथे चरण का सीट आवंटन जारी है और कुल मिलाकर डेढ़ हजार के आसपास ही सीटें बची हुई हैं।

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बीएचयू में पीजी के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने को है। चौथे चरण का सीट आवंटन जारी है और कुल मिलाकर डेढ़ हजार के आसपास ही सीटें बची हुई हैं। बीएचयू ने पांच सितंबर के बाद स्नातक कक्षाएं शुरू करने की तैयारी कर ली है। तीन से पांच सितंबर के बीच अभ्यर्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए कुल 14 प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

बीएचयू की केंद्रीय प्रवेश समिति की तरफ से स्नातक प्रवेश का दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 20 अगस्त को स्पॉट राउंड के लिए खाली सीटों की सूची जारी कर दी जाएगी और 21 से 24 अगस्त तक स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। 25 अगस्त को पहले स्पॉट राउंड का सीट आवंटन पूरा कर लिया जाएगा। खाली सीटें बचने की स्थिति में 29 अगस्त को दूसरे स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। 20 अगस्त को ही जीडीपीआई वाले कोर्स की पहली सीट आवंटन सूची भी जारी होगी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 1200 सीटें हैं।

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स्नातक प्रवेश के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को दो सितंबर को एडमिशन लेटर जारी कर दिए जाएंगे और तीन से पांच सितंबर तक विभागों में इनकी रिपोर्टिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन और काउंसिलिंग कराई जाएगी। फिजिकल वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों को 14 प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे। इनके न होने की दशा में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

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मॉपअप राउंड का फीस लिंक खुला

बीएचयू में पीजी प्रवेश में मॉपअप राउंड केअभ्यर्थियों के लिए मंगलवार को फीस लिंक खोल दिया गया। सभी चयनित अभ्यर्थियों को लिंक भेजा गया है। फीस 20 अगस्त की रात 11.59 बजे तक जमा होगी।

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सामान्य कोर्स में कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं

बीएचयू में सामान्य पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों के लिए कोई आयुसीमा नहीं है। आवेदनों की संख्या में वृद्धि का यह भी कारण है। आयुसीमा सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग में है। निर्धारित 25 फीसदी सीटों में पांच फीसदी पर एनआरआई के बच्चों और पांच फीसदी पर खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों के प्रवेश लिए जाएंगे। शुल्क वर्गीकरण सार्क और गैर सार्क देशों के आधार पर भी किया गया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में फीस भी इसी वर्गीकरण के अनुसार तय की गई है। पिछली परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों की अर्हता अनिवार्य रखी गई है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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