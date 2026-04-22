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BHU : बीएचयू को मिलेंगे 50 लाख रुपये, PG और Phd वालों को मिलेगी 25-25 हजार की स्कॉलरशिप

Apr 22, 2026 11:29 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, वाराणसी
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वर्ष 2026 में पहले चरण के तहत बीएचयू को 25 लाख रुपये मिलेंगे। इससे एमएससी जैव रसायन के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को मेरिट और आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिवर्ष 25 हजार रुपये की पांच छात्रवृत्तियां दी जाएंगी।

BHU : बीएचयू को मिलेंगे 50 लाख रुपये, PG और Phd वालों को मिलेगी 25-25 हजार की स्कॉलरशिप

नई छात्रवृत्तियों और अनुसंधान अनुदान के लिए बीएचयू को जल्द 50 लाख रुपये मिलेंगे। बीएचयू अमेरिका फाउंडेशन और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिकों के साथ इस समझौते के तहत जैव रसायन विभाग के पीजी और पीएचडी छात्रों को छात्रवृत्ति और अनुसंधान के लिए सहायता दी जाएगी। बीएचयू अमेरिका फाउंडेशन और वैश्विक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉ. निर्भय कुमार एवं डॉ. गीता पी. बंसल के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मंगलवार को समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत वर्ष 2026 में पहले चरण के 25 लाख रुपये मिलेंगे। इससे एमएससी जैव रसायन के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को मेरिट और आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिवर्ष 25 हजार रुपये की पांच छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। वर्ष 2027 में 25 लाख रुपये की दूसरी किस्त से उन्हें छात्रवृत्तियां और अनुसंधान प्रोत्साहन अनुदान मिलेगा।

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने पुरा छात्रों एवं सहयोगकर्ताओं के साथ सुदृढ़ संबंध विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के विभाग नियमित संवाद की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करें।

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अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मलेरिया प्रतिरक्षा वैज्ञानिक और जैव रसायन विभाग के पुरा छात्र डॉ. निर्भय कुमार ने कहा कि आर्थिक सहयोग का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। दूसरी सहयोगकर्ता डॉ. गीता पी. बंसल को जैव चिकित्सीय अनुसंधान, उद्योग, बौद्धिक संपदा और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का व्यापक अनुभव है।

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बीएचयू अमेरिका फाउंडेशन से जुड़े डॉ. अरविंद जैन ने संस्था के उद्देश्यों की चर्चा की। विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. संजय कुमार और जैव रसायन विभागाध्यक्ष प्रो. आरके सिंह ने पुरा छात्रों के योगदान की महत्ता बताई। इस दौरान कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह और वित्त अधिकारी डॉ. मनोज पांडेय मौजूद रहे।

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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