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BHU Fee Hike: बीएचयू फीस वृद्धि पर बवाल, पीएचडी, LLB और हॉस्टल फीस में भारी बढ़ोतरी से छात्र परेशान

Apr 05, 2026 10:28 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), इस समय फीस वृद्धि के मुद्दे को लेकर चर्चा में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न कोर्सेज और हॉस्टल शुल्कों में की गई अत्यधिक वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

BHU Fee Hike: बीएचयू फीस वृद्धि पर बवाल, पीएचडी, LLB और हॉस्टल फीस में भारी बढ़ोतरी से छात्र परेशान

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), जो अपनी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इस समय फीस वृद्धि के मुद्दे को लेकर चर्चा में है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न कोर्सेज और हॉस्टल शुल्कों में की गई अत्यधिक वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परिषद के सदस्यों ने कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार सिंह से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपते हुए इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन इस जनविरोधी फैसले को वापस नहीं लेता है, तो आने वाले दिनों में बीएचयू परिसर में एक बड़ा छात्र आंदोलन देखने को मिलेगा।

किस कोर्स में कितनी बढ़ी फीस?

इकाई अध्यक्ष पल्लव सुमन ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि विश्वविद्यालय ने लगभग हर क्षेत्र में छात्रों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। कृषि विज्ञान संस्थान की फीस में लगभग ₹12,000 की भारी वृद्धि की गई है। पीएचडी (PhD) रिसर्चर के लिए वार्षिक शुल्क ₹1,940 से सीधे बढ़ाकर ₹12,000 कर दिया गया है, जो कि लगभग छह गुना अधिक है। एलएलबी (LLB) की प्रति सेमेस्टर फीस ₹1,975 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी गई है। बीए-एलएलबी (BA-LLB) की वार्षिक फीस में ₹12,000 का इजाफा हुआ है, फीस ₹60,000 से बढ़कर ₹72,000 कर दी गई है। हॉस्टल शुल्क में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं स्विमिंग शुल्क भी ₹1,150 से बढ़ाकर ₹1,650 कर दिया गया है।

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"गरीब छात्रों का सहारा है बीएचयू"

ज्ञापन सौंपते समय पल्लव सुमन ने कहा कि बीएचयू हमेशा से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का सपना था कि शिक्षा हर किसी की पहुंच में हो। लेकिन अचानक की गई इस बेतहाशा शुल्क वृद्धि से ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्रों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। यह निर्णय छात्रों के हितों के पूरी तरह प्रतिकूल है।

आंदोलन की तैयारी

ज्ञापन सौंपने के दौरान विकास महतो, मदन गोपाल, आकांक्षा सिंह और मेघा मुखोपाध्याय सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का यह रवैया तानाशाहीपूर्ण है। छात्रों ने कुलसचिव से अपील की है कि वे छात्रों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। अब सबकी नजरें विश्वविद्यालय प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि प्रशासन झुकता नहीं है, तो बीएचयू की सड़कों पर छात्रों का आक्रोश और बढ़ सकता है।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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