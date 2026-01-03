Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bhu school teacher recruitment 2026 pgt tgt prt 52 posts apply online last date 5 january
BHU में टीचिंग जॉब्स का सुनहरा मौका, PGT-TGT-PRT के कई पद खाली, सैलरी 1.5 लाख तक

BHU में टीचिंग जॉब्स का सुनहरा मौका, PGT-TGT-PRT के कई पद खाली, सैलरी 1.5 लाख तक

संक्षेप:

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने PGT, TGT और PRT के 52 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्यता, वेतनमान, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया जानें।

Jan 03, 2026 10:27 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय शिक्षण संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत PGT, TGT और PRT के कुल 52 पदों को भरा जाएगा। शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह मौका स्थायी सरकारी नौकरी, आकर्षक वेतन और प्रतिष्ठित कार्यस्थल का अवसर लेकर आया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

बीएचयू भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 05 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों को भरा हुआ आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां डाक के माध्यम से भेजनी होंगी। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 है।

PGT पदों का विवरण और योग्यता

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कुल 09 पद घोषित किए गए हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन, भौतिकी और शारीरिक शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं। अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और B.Ed होना अनिवार्य है। शारीरिक शिक्षा के लिए M.P.Ed जरूरी है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता आवश्यक होगी।

PGT का वेतनमान और आयु सीमा

PGT पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक का वेतन मिलेगा। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

TGT पदों की संख्या और विषय

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के कुल 29 पदों पर भर्ती होगी। इनमें अंग्रेजी, गणित, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गृह विज्ञान, दर्शन, वेद, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, संगीत (वाद्य और वोकल), कृषि और शारीरिक शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं।

TGT के लिए योग्यता और वेतन

TGT पदों के लिए अभ्यर्थी का संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक होना आवश्यक है। साथ ही B.Ed और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वेतनमान 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक होगा। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है।

PRT पदों की जानकारी

प्राइमरी टीचर के कुल 14 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा और CTET पास होना अनिवार्य शर्त है।

PRT वेतनमान और आयु सीमा

PRT पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

आयु सीमा में छूट का प्रावधान

आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना 05 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया का तरीका

बीएचयू में शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। तीनों चरणों में सफल उम्मीदवारों को अंतिम रूप से नियुक्ति दी जाएगी।

आवेदन शुल्क की जानकारी

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

उम्मीदवारों को बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर होमपेज के Recruitment सेक्शन में Recruitments and Assessment विकल्प चुनना होगा। इसके बाद Non-Teaching Position पर क्लिक कर Advertisement No. 24/2023-2024 (School Teaching Posts) dated 05.12.2025 को खोलना होगा। विज्ञापन पढ़ने के बाद CLICK HERE TO APPLY लिंक से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

डाक से आवेदन भेजने का पता

भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय कुलसचिव, भर्ती एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, होलकर हाउस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के पते पर भेजनी होगी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।