BHU में टीचिंग जॉब्स का सुनहरा मौका, PGT-TGT-PRT के कई पद खाली, सैलरी 1.5 लाख तक

संक्षेप: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने PGT, TGT और PRT के 52 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्यता, वेतनमान, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया जानें।

देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय शिक्षण संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत PGT, TGT और PRT के कुल 52 पदों को भरा जाएगा। शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह मौका स्थायी सरकारी नौकरी, आकर्षक वेतन और प्रतिष्ठित कार्यस्थल का अवसर लेकर आया है।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां बीएचयू भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 05 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों को भरा हुआ आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां डाक के माध्यम से भेजनी होंगी। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 है।

PGT पदों का विवरण और योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कुल 09 पद घोषित किए गए हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन, भौतिकी और शारीरिक शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं। अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और B.Ed होना अनिवार्य है। शारीरिक शिक्षा के लिए M.P.Ed जरूरी है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता आवश्यक होगी।

PGT का वेतनमान और आयु सीमा PGT पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक का वेतन मिलेगा। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

TGT पदों की संख्या और विषय ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के कुल 29 पदों पर भर्ती होगी। इनमें अंग्रेजी, गणित, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गृह विज्ञान, दर्शन, वेद, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, संगीत (वाद्य और वोकल), कृषि और शारीरिक शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं।

TGT के लिए योग्यता और वेतन TGT पदों के लिए अभ्यर्थी का संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक होना आवश्यक है। साथ ही B.Ed और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वेतनमान 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक होगा। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है।

PRT पदों की जानकारी प्राइमरी टीचर के कुल 14 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा और CTET पास होना अनिवार्य शर्त है।

PRT वेतनमान और आयु सीमा PRT पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

आयु सीमा में छूट का प्रावधान आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना 05 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया का तरीका बीएचयू में शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। तीनों चरणों में सफल उम्मीदवारों को अंतिम रूप से नियुक्ति दी जाएगी।

आवेदन शुल्क की जानकारी सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उम्मीदवारों को बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर होमपेज के Recruitment सेक्शन में Recruitments and Assessment विकल्प चुनना होगा। इसके बाद Non-Teaching Position पर क्लिक कर Advertisement No. 24/2023-2024 (School Teaching Posts) dated 05.12.2025 को खोलना होगा। विज्ञापन पढ़ने के बाद CLICK HERE TO APPLY लिंक से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।