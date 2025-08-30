BHU Phd : old way of checking dissertations in BHU is slowing down this will change BHU Phd : बीएचयू में शोध कार्य चेक करने की रफ्तार घटा रहे पुराने तौर तरीके, होगा यह बदलाव, Career Hindi News - Hindustan
BHU Phd : बीएचयू में शोध कार्य चेक करने की रफ्तार घटा रहे पुराने तौर तरीके, होगा यह बदलाव

बीएचयू एकेडमिक विभाग की तरफ से सभी संस्थान, संकायों, विभागों और महाविद्यालयों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि शोधकार्य की सॉफ्ट कॉपी वह सीडी या डीवीडी के स्थान पर पेन ड्राइव में जमा कराएं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान Sat, 30 Aug 2025 08:38 AM
BHU Phd : बीएचयू में शोध कार्य चेक करने की रफ्तार घटा रहे पुराने तौर तरीके, होगा यह बदलाव

बीएचयू में छात्रों के शोधकार्यों के मूल्यांकन की रफ्तार पुराने तौर तरीकों से धीमी पड़ रही है। छात्रों की तरफ से शोध, लघु शोध प्रबंध और एब्सट्रैक्ट की सॉफ्ट कॉपी को सीडी-डीवीडी में जमा करने के कारण इनके मूल्यांकन में देरी हो रही है। एकेडमिक विभाग की तरफ से सभी संस्थान, संकायों, विभागों और महाविद्यालयों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि शोधकार्य की सॉफ्ट कॉपी वह सीडी या डीवीडी के स्थान पर पेन ड्राइव में जमा कराएं।

बीएचयू के पांच संस्थान और 14 संकायों में हर साल सामान्यतया लगभग 1500 पीएचडी की सीटों पर छात्रों के प्रवेश होते हैं। हालांकि पिछले दो साल से प्रक्रिया कई कारणों से ठहरी हुई है। इस हिसाब से औसत देखा जाए तो बीएचयू से हर साल 1500 युवा पीएचडी पूरी कर शोध जमा करते हैं। नियमानुसार इन्हें अपने शोध प्रबंध हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में जमा करने होते हैं। एकेडमिक विभाग के उप कुलसचिव डॉ. रंजीत शांडिल्य की तरफ से जारी एक सर्कुलर में इस असुविधा की तरफ ध्यान दिलाया गया है।

एकेडमिक विभाग की तरफ से सभी संकायों और विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि छात्रों से शोध प्रबंध की सॉफ्ट कॉपी सीडी या डीवीडी के स्थान पर पेन ड्राइव में मंगाई जाए। इसके पीछे का कारण नई तकनीकी है। बताया कि नए कंप्यूटर या लैपटॉप में सीडी या डीवीडी रीडर उपलब्ध नहीं होते। साथ ही सीडी-डीवीडी में दिए गए शोध प्रबंध की फाइलें कई बार करप्ट भी हो जाती हैं। इससे मूल्यांकन धीमा हो जाता है। सीडी रीडर की अनुपलब्धता के कारण बीएचयू को अलग से इनका प्रबंध करना पड़ता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह नया आदेश जारी किया गया है।

शोध गंगा में भी बेहतर होगी विश्वविद्यालय की स्थिति

वाराणसी। शोध प्रबंधों की सॉफ्ट कॉपी नए फॉर्मेट में जमा करने से यूजीसी की ‘शोध गंगा’ में भी बीएचयू की स्थिति बेहतर होगी। शोधगंगा में बीएचयू के अब तक 9600 शोध प्रबंध अपलोड हैं और देश में यह दसवें स्थान पर है। जबकि 17,028 थिसिस के साथ अन्ना यूनिवर्सिटी पहले और 15,396 थीसिस के साथ मद्रास विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है। शोध प्रबंध के अपलोड में तेजी लाकर बीएचयू यहां भी अपना स्थान सुधार सकेगा।

