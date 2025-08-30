BHU Phd : बीएचयू में शोध कार्य चेक करने की रफ्तार घटा रहे पुराने तौर तरीके, होगा यह बदलाव

बीएचयू एकेडमिक विभाग की तरफ से सभी संस्थान, संकायों, विभागों और महाविद्यालयों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि शोधकार्य की सॉफ्ट कॉपी वह सीडी या डीवीडी के स्थान पर पेन ड्राइव में जमा कराएं।

बीएचयू में छात्रों के शोधकार्यों के मूल्यांकन की रफ्तार पुराने तौर तरीकों से धीमी पड़ रही है। छात्रों की तरफ से शोध, लघु शोध प्रबंध और एब्सट्रैक्ट की सॉफ्ट कॉपी को सीडी-डीवीडी में जमा करने के कारण इनके मूल्यांकन में देरी हो रही है। एकेडमिक विभाग की तरफ से सभी संस्थान, संकायों, विभागों और महाविद्यालयों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि शोधकार्य की सॉफ्ट कॉपी वह सीडी या डीवीडी के स्थान पर पेन ड्राइव में जमा कराएं।

बीएचयू के पांच संस्थान और 14 संकायों में हर साल सामान्यतया लगभग 1500 पीएचडी की सीटों पर छात्रों के प्रवेश होते हैं। हालांकि पिछले दो साल से प्रक्रिया कई कारणों से ठहरी हुई है। इस हिसाब से औसत देखा जाए तो बीएचयू से हर साल 1500 युवा पीएचडी पूरी कर शोध जमा करते हैं। नियमानुसार इन्हें अपने शोध प्रबंध हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में जमा करने होते हैं। एकेडमिक विभाग के उप कुलसचिव डॉ. रंजीत शांडिल्य की तरफ से जारी एक सर्कुलर में इस असुविधा की तरफ ध्यान दिलाया गया है।

एकेडमिक विभाग की तरफ से सभी संकायों और विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि छात्रों से शोध प्रबंध की सॉफ्ट कॉपी सीडी या डीवीडी के स्थान पर पेन ड्राइव में मंगाई जाए। इसके पीछे का कारण नई तकनीकी है। बताया कि नए कंप्यूटर या लैपटॉप में सीडी या डीवीडी रीडर उपलब्ध नहीं होते। साथ ही सीडी-डीवीडी में दिए गए शोध प्रबंध की फाइलें कई बार करप्ट भी हो जाती हैं। इससे मूल्यांकन धीमा हो जाता है। सीडी रीडर की अनुपलब्धता के कारण बीएचयू को अलग से इनका प्रबंध करना पड़ता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह नया आदेश जारी किया गया है।