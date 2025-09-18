BHU PhD Admission : Preparation for PhD admission in BHU starts admission takes place in 1580 seats BHU PhD : बीएचयू में पीएचडी दाखिले की तैयारी शुरू, 1580 सीटों पर होता है एडमिशन, Career Hindi News - Hindustan
Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसीThu, 18 Sep 2025 07:16 AM
BHU PhD : बीएचयू में पीएचडी दाखिले की तैयारी शुरू, 1580 सीटों पर होता है एडमिशन

बीएचयू में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पीएचडी प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एकेडमिक विभाग की तरफ से सभी विभागों, संकायों और केंद्रों से खाली सीटों की जानकारी मांगी गई है। खाली सीटों पर प्रवेश का खाका तैयार कर इसी महीने प्रस्तावित विद्वत परिषद की बैठक में इसे रखा जाएगा। बीएचयू में पिछले सत्र का पीएचडी प्रवेश भी अभी यूजीसी की रोक के कारण अटका है।

बीएचयू में पीएचडी प्रवेश के लिए हर साल लगभग 1580 सीटें जारी की जाती हैं। प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसरों के पास पीएचडी अभ्यर्थियों का एक निर्धारित कोटा होता है। शिक्षकों की तरफ से दी गई सीट उपलब्धता के आधार पर उनकी संख्या का निर्णय किया जाता है। नए सत्र से महिला महाविद्यालय, दक्षिणी परिसर और बीएचयू से संबद्ध कॉलेजों में भी पीएचडी कराई जाएगी। इससे सीटों में कुछ इजाफा भी हो सकता है। विभागों से सीट उपलब्धता के आधार पर इस बार नए सिरे से बुलेटिन तैयार करने की जिम्मेदारी भी शैक्षणिक और परीक्षा विभाग की होगी।

हालांकि नए सत्र के प्रवेश की तैयारियों को लेकर पिछले सत्र से प्रवेश की प्रतीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ गई है। पिछले सत्र की प्रवेश प्रक्रिया बुलेटिन की गड़बड़ी, मनमाने प्रवेश और विभिन्न श्रेणियों की अनदेखी के आरोपों के कारण संदेह के घेरे में आ गई थी। प्रकरण पर यूजीसी की तरफ से जांच बिठा दी गई और पूरी प्रक्रिया फिलहाल रुकी है। अगस्त में यूजीसी की टीम ने बीएचयू में प्रवेश प्रक्रिया की जांच भी की थी मगर अब तक पिछले वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पर कोई फैसला नहीं हो सका है।

कार्यकारी परिषद भी इसी माह!

वाराणसी। पीएचडी बुलेटिन की तैयारी 10 दिन में पूरी करने का लक्ष्य है। 27 सितंबर को प्रस्तावित विद्वत परिषद की बैठक में इसपर स्वीकृति ली जाएगी। विद्वत परिषद की बैठक के बाद इसी महीने कार्यकारी परिषद की पहली बैठक भी होगी। बैठक 29 या 30 सितंबर तक आयोजित हो सकती है।

