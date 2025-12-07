BHU PhD Admission 2026: बीएचयू में PhD दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए योग्यता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

BHU PhD Admission 2026: देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए अपने PhD कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है।

Dec 07, 2025 06:14 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
BHU PhD Admission 2026: रिसर्च और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए अपने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (PhD) कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार रिसर्च के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार मौका है।

आवेदन की अंतिम तिथि करीब

बीएचयू ने पीएचडी दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल bhuonline.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लें। आवेदन के लिए एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन की हुई फोटो और सिग्नेचर के साथ-साथ ऑनलाइन शुल्क भुगतान का साधन तैयार रखें।

PhD में एडमिशन के तीन रास्ते

बीएचयू में पीएचडी के लिए एडमिशन मुख्य रूप से तीन अलग-अलग माध्यमों से किया जाएगा, ताकि विभिन्न योग्यता वाले उम्मीदवारों को अवसर मिल सके।

जेआरएफ मोड (JRF Mode): यह उन उम्मीदवारों के लिए है जिनके पास यूजीसी (UGC), सीएसआईआर (CSIR), आईसीएमआर (ICMR), डीबीटी (DBT) या किसी अन्य राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) प्राप्त है। इस मोड में, मेरिट लिस्ट पूरी तरह से इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

नेट मोड : इसमें वे उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने यूजीसी नेट (NET) या सीएसआईआर नेट (CSIR NET) (दिसंबर 2024 या जून 2025) में सफलता प्राप्त की है। इसमें जेआरएफ प्राप्त, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य, या केवल पीएचडी के लिए योग्य, तीनों कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

डायरेक्ट एडमिशन मोड: यह विशेष रूप से सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए है। जिन उम्मीदवारों के पास कम से कम 12 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और उनकी न्यूनतम आयु 43 साल है, वे कुलपति की मंजूरी के साथ सीधे दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया और जरूरी तारीखें

नेट मोड के तहत दाखिला पाने वाले उम्मीदवारों का चयन उनके नेट परीक्षा के स्कोर (70% वेटेज) और इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन (30% वेटेज) के आधार पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार के पास विषय ज्ञान के साथ-साथ रिसर्च एप्टीट्यूड (अभिरुचि) भी हो।

सभी उम्मीदवारों के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू 5 जनवरी से 16 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद, पहले चरण के रिजल्ट, ऑफर लेटर और फीस जमा करने का लिंक 24 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवारों को 10 फरवरी 2026 तक अपने संबंधित विभागों में रिपोर्ट करना होगा। यदि पहले चरण के बाद सीटें खाली रहती हैं, तो विश्वविद्यालय 12 फरवरी से दूसरा चरण भी शुरू कर सकता है।

रिसर्च करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वविद्यालय के एडमिशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें और 16 दिसंबर से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें।

