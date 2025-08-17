BHU PG Admission 2025: बीएचयू पीजी के लिए आखिरी मौका आज , फौरन करें रजिस्ट्रेशन

BHU PG Admission 2025: बीएचयू में पीजी कोर्सेज में एडमिशन पाने का सुनहरा मौका है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) की ओर से आज 17 अगस्त 2025 को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज (PG) में एडमिशन के लिए आवेदन प्रकिया को बंद कर दिया जाएगा।

BHU PG Admission 2025: बीएचयू में पीजी कोर्सेज में एडमिशन पाने का सुनहरा मौका है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) की ओर से आज 17 अगस्त 2025 को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज (PG) में एडमिशन के लिए आवेदन प्रकिया को बंद कर दिया जाएगा। बीएचयू में पीजी के लिए जारी मॉपअप राउंड में छात्रों के लिए 385 विषय समूहों में अब भी प्रवेश के मौके हैं। पीजी पाठ्यक्रमों में खाली लगभग एक हजार सीटों का विश्वविद्यालय की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है। मुख्य परिसर के अलावा संबद्ध महाविद्यालयों में भी चुनिंदा पाठ्यक्रमों में छात्रों को अवसर है। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फौरन आधिकारिक वेबसाइट bhucuetpg.samarth.edu.in पर जाकर रात 11:59 बजे तक अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है।

बीएचयू की तरफ से जारी लिस्ट में संबद्ध महाविद्यालयों में खाली सीटों का भी ब्योरा दिया गया है। आर्यमहिला पीजी कॉलेज, वसंत महिला महाविद्यालय, वसंत कन्या महाविद्यालय और डीएवी पीजी कॉलेज में कई कोर्सेज में छात्रों के लिए अवसर बाकी हैं। इन कोर्सेज में पेड सीट में भी प्रवेश के लिए जगह बची हुई है। सामान्य श्रेणी के साथ आरक्षित वर्गों में भी सीटें बाकी हैं लेकिन कम ही कोर्सेज हैं जिनमें सामान्य वर्ग में खाली सीटों का आंकड़ा दहाई के पार है।

एमए कोर्सेज में हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, दर्शन, इतिहास, पुरातत्व जैसे विषयों में प्रवेश के मौके हैं। भारत अध्ययन केंद्र में चलने वाले एमए हिंदू अध्ययन में पेड सीट में एक सामान्य सीट खाली है। जबकि अन्य वर्गों में छह से आठ सीटें बची हुई हैं। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल फीस कोर्स में भी सामान्य में 10 और विभिन्न श्रेणियों में कुल 26 सीटें खाली हैं।