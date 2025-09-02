BHU PG Admission 2025: Fresh Merit from last round call to fill 2000 vacant seats in BHU BHU : बीएचयू में खाली 2000 सीटों को भरने के लिए अंतिम राउंड कल से, नए सिरे से मेरिट, दाखिला पुराने तरीके से, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BHU PG Admission 2025: Fresh Merit from last round call to fill 2000 vacant seats in BHU

BHU : बीएचयू में खाली 2000 सीटों को भरने के लिए अंतिम राउंड कल से, नए सिरे से मेरिट, दाखिला पुराने तरीके से

बीएचयू में पीजी कक्षाओं में दो हजार सीटें बची हैं। अब इन्हें भरने के लिए लास्ट राउंड कल से होगा। प्रवेश के लिए अगले 10 दिन का समय तय हो गया है। मेरिट नए सिरे से आएगी। दाखिला पुराने तरीके से ऑफलाइन होगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसीTue, 2 Sep 2025 08:48 AM
share Share
Follow Us on
BHU : बीएचयू में खाली 2000 सीटों को भरने के लिए अंतिम राउंड कल से, नए सिरे से मेरिट, दाखिला पुराने तरीके से

बीएचयू में पीजी पाठ्यक्रमों में खाली दो हजार से ज्यादा सीटों को भरने के लिए अंतिम राउंड बुधवार से शुरू होगा। पीजी प्रवेश के मॉपअप राउंड के लिए नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मॉपअप राउंड में खास यह भी है कि इसमें पुराने तरीके से ऑफलाइन प्रवेश लिया जाएगा। यह प्रक्रिया अगले दस दिनों में पूरी कर ली जाएगी। बीएचयू में पीजी पाठ्यक्रमों में दो हजार से ज्यादा सीटें अब भी खाली रह गई हैं। चार सामान्य और दो स्पॉट राउंड की प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी खाली सीटों को भरने के लिए बीएचयू ने अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर दिया है। इसके अंतर्गत छात्रों को समर्थ या बीएचयू एडमिशन पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर इसे भरना होगा। जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ छात्र को संबंधित विभाग में पहुंचना होगा और वहीं सीट आवंटन किया जाएगा।

इसके साथ ही छात्रों को दो हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी लाना होगा। प्रवेश न होने की स्थिति में इसे छात्रों को लौटा दिया जाएगा। बीएचयू की तरफ से खाली सीटों की सूची बुधवार को शाम 6 बजे तक जारी की जाएगी। इसके बाद 6 सितंबर को छात्रों को विभागों में अपने फार्म जमा करने होंगे। 8 सितंबर को विभाग मेरिट सूची जारी करेगा और 11 सितंबर तक सीट आवंटन कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होने के दो दिन के भीतर फीस जमा करनी होगी।

ये भी पढ़ें:बीएचयू में शोध कार्य चेक करने की रफ्तार घटा रहे पुराने तौर तरीके, होगा यह बदलाव

2800 छात्रों के खाते में पहुंचे सवा दो करोड़ रुपये

शोध के लिए मिलने वाली अध्येतावृत्ति के लिए बीएचयू के छात्रों को अब महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने 15 अगस्त को छात्रों से किया हुआ अपना पहला वादा निभाया और सितंबर की पहली तारीख को छात्रों के खाते में शोधवृत्ति पहुंच गई। बीएचयू में 2800 से ज्यादा नॉन नेट शोध छात्रों को इस महीने सवा दो करोड़ रुपये दिए गए हैं।

कुलपति प्रो. चतुर्वेदी ने 15 अगस्त को दिए गए अपने पहले भाषण में नॉन नेट शोधछात्रों के लिए यह घोषणा की थी। सोमवार की दोपहर से शोध छात्रों के बैंक खातों में आठ-आठ हजार रुपये की राशि पहुंच गई। दोपहर बाद छात्रों में खुशी का माहौल देखा गया। हालांकि छात्र पिछले कई महीनों की रुकी हुई शोधवृत्ति के लिए चिंतित भी दिखे। बीएचयू प्रशासन की तरफ से यह बताया गया कि छात्रों को अभी अगस्त महीने की शोधवृत्ति जारी की गई है। इससे पहले के महीनों की अध्येतावृत्ति भी जल्द ही उनके खातों में भेज दी जाएगी।

BHU
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।