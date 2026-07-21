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BHU : बीएचयू में पीजी की हजार सीटों पर इस बार भी दावेदार नहीं! कल से दूसरा स्पॉट राउंड

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, वाराणसी
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बीएचयू में पीजी प्रवेश प्रक्रिया में पहले चरण का स्पॉट राउंड सीट आवंटन सोमवार की रात पूरा हो गया। देर रात तक लगभग 750 अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपनी सीट लॉक कर ली थी। पीजी पाठ्यक्रमों में बची 2400 सीटों में अब भी 1650 खाली हैं।

BHU : बीएचयू में पीजी की हजार सीटों पर इस बार भी दावेदार नहीं! कल से दूसरा स्पॉट राउंड

बीएचयू में पीजी प्रवेश प्रक्रिया में पहले चरण का स्पॉट राउंड सीट आवंटन सोमवार की रात पूरा हो गया। देर रात तक लगभग 750 अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपनी सीट लॉक कर ली थी। पीजी पाठ्यक्रमों में बची 2400 सीटों में अब भी 1650 खाली हैं। पंजीकरण की स्थिति देखते हुए माना जा रहा है कि लगभग एक हजार सीटें इस साल भी खाली ही रह जाएंगी। ज्ञात हो कि पिछले सत्र में भी पीजी की दो हजार से ज्यादा सीटें खाली रह गई थीं।

बीएचयू में पीजी प्रवेश के चार सामान्य राउंड के बाद बची सीटों के लिए स्पॉट राउंड की घोषणा की गई। केंद्रीय प्रवेश समिति की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 22 जुलाई तक स्पॉट राउंड खत्म करने के बाद छात्रों को कॉल लेटर जारी किए जाने थे। 27 जुलाई को पहले सीट आवंटन राउंड और जीडीपीआई राउंड के अभ्यर्थियों की विभाग और कॉलेजों में रिपोर्टिंग, 28 को दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड और सभी स्पॉट राउंड के अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग निर्धारित की गई थी। इसके बाद 30 जुलाई से कक्षाएं शुरू करने की तैयारी थी। हालांकि ‘समर्थ’ से अर्ह छात्रों का डेटा मिलने में देरी से प्रक्रिया दो दिन आगे खिसक गई। 18 से शुरू हुए पहले स्पॉट राउंड में लगभग 750 अभ्यर्थियों ने सीट लॉक कराई है।

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प्रशासन ने तय किया है कि किसी भी दशा में रिपोर्टिंग और कक्षाओं की तिथि नहीं बदली जाएगी। क्योंकि पहले जारी नोटिफिकेशन में बदलाव दूरदराज के छात्रों के लिए परेशानी खड़ी करेगा। पहला स्पॉट राउंड खत्म होते ही विश्वविद्यालय मंगलवार से दूसरा स्पॉट राउंड शुरू करने की तैयारी में है। 23 जुलाई तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। सीट लॉक करने की रफ्तार और ज्यादातर लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में सीटें भर जाने से माना जा रहा है कि बची 1650 सीटों में सभी नहीं भर पाएंगी।

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जीडीपीआई सीट आवंटन का तीसरा राउंड शुरू

बीएचयू पीजी प्रवेश में जीडीपीआई वाले 27 पाठ्यक्रमों की तीसरी सीट आवंटन सूची भी सोमवार को जारी कर दी गई। यह सीट आवंटन का अंतिम राउंड होगा। इन अभ्यर्थियों को भी 27 जुलाई को रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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