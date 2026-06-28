BHU में शुरू हुआ नया MSc लाइफ साइंसेज कोर्स, CUET PG अभ्यर्थी 10 जुलाई तक करें आवेदन
सीयूईटी के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों के लिए 10 जुलाई तक पंजीकरण का मौका दिया गया है। बीएचयू से पहले एमएससी लाइफ साइंसेज पाठ्यक्रम जेएनयू, आईएससी बेंगलुरु सहित देश के चुनिंदा संस्थानों में ही चलाया जाता रहा है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHपात्र उम्मीदवार विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल के माध्यम से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीएसयू के विज्ञान संस्थान ने एमएससी लाइफ साइंसेज नामक नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि विज्ञान संस्थान के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्र सरकार के डीबीटी के सहयोग से स्थापित इंटर डिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के साझा प्रयास से इस नए पाठ्यक्रम की घोषणा की गई है। 15 सीटों वाले इस कोर्स में एनईपी आधारित चार सेमेस्टर की पढ़ाई होगी।
सीयूईटी के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों के लिए 10 जुलाई तक पंजीकरण का मौका दिया गया है। बीएचयू से पहले एमएससी लाइफ साइंसेज पाठ्यक्रम जेएनयू, आईएससी बेंगलुरु सहित देश के चुनिंदा संस्थानों में ही चलाया जाता रहा है।
क्या है MSc लाइफ साइंसेज प्रोग्राम?
पाठ्यक्रम प्रभारी प्रो. आरके अस्थाना के अनुसार, MSc लाइफ साइंसेज एक बहुविषयक (Multidisciplinary) और रिसर्च आधारित कोर्स है। इसमें वनस्पति विज्ञान (Botany), प्राणी विज्ञान (Zoology), जैवरसायन (Biochemistry), जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology), सूक्ष्मजीव विज्ञान (Microbiology) और कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे विषयों की पढ़ाई एक साथ कराई जाएगी। इस कोर्स का उद्देश्य छात्रों को जीवन विज्ञान (Life Sciences) की बेहतर समझ देना और उन्हें स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण तथा बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार करना है।
कोर्स में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा?
यह दो वर्षीय (चार सेमेस्टर) का प्रोग्राम है। इसमें छात्रों को सिर्फ थ्योरी ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और रिसर्च पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोर्स के दौरान छात्रों को:
एडवांस लैब ट्रेनिंग
रिसर्च मेथडोलॉजी
बायोइन्फॉर्मेटिक्स
बायोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग
फील्ड स्टडी
रिसर्च प्रोजेक्ट (डिसर्टेशन)
जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को HPLC, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, क्रायोमाइक्रोटोम और एडवांस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जैसी आधुनिक लैब तकनीकों और उपकरणों पर काम करने का अवसर भी मिलेगा।
प्रवेश कैसे मिलेगा?
प्रो. आरके अस्थाना ने बताया कि इस कोर्स में प्रवेश CUET PG में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार काउंसलिंग के जरिए सीटों का आवंटन किया जाएगा। जीव विज्ञान (Biology) या इससे संबंधित विषयों में स्नातक (Graduation) करने वाले उम्मीदवार इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।
करियर के क्या अवसर होंगे?
यह प्रोग्राम छात्रों को उच्च शिक्षा, रिसर्च संस्थानों, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और हेल्थ सेक्टर में करियर बनाने के लिए तैयार करेगा। इसके साथ ही यह कोर्स CSIR-UGC NET, GATE और ICMR JRF जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं और रिसर्च फेलोशिप के लिए भी मजबूत आधार प्रदान करेगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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