BHU में UPSC IAS और UPPSC PCS फ्री कोचिंग के आवदेन शुरू, 8 लाख से कम आय वाले करें आवेदन

UPSC CSE Free Coaching , UPPSC PCS Free Coaching 2026 : बीएचयू ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और यूपीपीएससी पीसीएस भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ्री कोचिंग योजना का लाभ ओबीसी व अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलेगा। देश की प्रतिष्ठित बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र (DACE-BHU) की तरफ से फ्री कोचिंग कक्षाओं को कुछेक साल पहले शुरू किया गया था। अब बैच सत्र 2025-2026 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार https://bhuonline.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जनवरी 2026 है। कोचिंग एक साल की होगी। प्रवेश परीक्षा

बीएचयू के डॉ.आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की ओर से एससी और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए चलाई जाने वाली कोचिंग में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी है। कोचिंग में सिविल सेवा परीक्षा-2025-26 की तैयारी नि:शुल्क कराई जाएगी। प्रवेश संबंधी नियमावली बीएचयू पोर्टल पर उपलब्ध है। कोचिंग में प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाएगी जो कि फरवरी 2026 में संभावित है। प्रवेश परीक्षा के लिए 250 रुपये शुल्क लगेगा।

क्या है योग्यता - अभ्यर्थी की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से ज्यादा न हो।

- कोचिंग लेने वाले कैंडिडेट्स कोई भी दूसरा अकेडमिक कोर्स नहीं कर सकते।

- मान्य आधार नंबर भी जरूरी होगा।

आयु सीमा - 21 वर्ष से 35 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी।

प्रवेश प्रश्न पत्र का पैटर्न: 300 अंकों का एक प्रश्न पत्र (100 प्रश्न x 3 अंक) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 अंक काटा जाएगा।

व्यक्तिगत साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।

अंतिम चयन प्रवेश और व्यक्तिगत साक्षात्कार के कुल अंकों पर निर्भर करेगा।

चयन - ऑफलाइन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के जरिए होगा।

कोचिंग की 30 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कोचिंग में विद्यार्थियों की संख्‍या कम से कम 50 और अधिकतम 100 होनी चाहिए। 70 फीसदी सीटों पर एससी वर्ग के छात्र छात्रों को एडमिशन दिए जाएंगे। अगर एससी कैटेगरी की सीटें नहीं पूरी होती हैं, तो इसमें छूट दी जा सकती है। हालांकि एससी कैटेगरी के विद्यार्थी 50 फीसदी से कम नहीं होने चाहिए।