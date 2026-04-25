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एक सीट, दो दावेदार! बीएचयू स्कूल प्रवेश परीक्षा में रजिस्ट्रेशन नंबरों का खेल, कुलपति ने दिए जांच के आदेश

Apr 25, 2026 07:19 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, प्रमुख संवाददाता
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BHU SET 2026: बीएचयू की स्कूल प्रवेश परीक्षा (सेट) में शुक्रवार को बड़ी गड़बड़ी सामने आई। 11वीं जीव विज्ञान की प्रवेश परीक्षा में दो रजिस्ट्रेशन नंबर चार विद्यार्थियों को अलॉट हो गए।

एक सीट, दो दावेदार! बीएचयू स्कूल प्रवेश परीक्षा में रजिस्ट्रेशन नंबरों का खेल, कुलपति ने दिए जांच के आदेश

BHU SET 2026: बीएचयू की स्कूल प्रवेश परीक्षा (सेट) में शुक्रवार को बड़ी गड़बड़ी सामने आई। 11वीं जीव विज्ञान की प्रवेश परीक्षा में दो रजिस्ट्रेशन नंबर चार विद्यार्थियों को अलॉट हो गए। विज्ञान संस्थान स्थित साइंस कॉम्प्लेक्स में परीक्षा शुरू होने से पहले इसकी जानकारी हुई तो विश्वविद्यालय प्रशासन में खलबली मच गई। परीक्षा विभाग में लंबी बैठक के बाद कुलपति के आदेश पर जांच समिति का गठन किया गया। फिलहाल दो छात्रों की परीक्षा होल्ड कराई गई है।

उज्ज्वल कुमार पुत्र मुन्नाराम और दिव्यांशु सोनकर पुत्र रामजी सोनकर शुक्रवार की सुबह सात बजे बीएचयू के विज्ञान संस्थान स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। उज्ज्वल ने बताया कि वह परीक्षा कक्ष में पहुंचा तो उसकी जगह एक छात्रा बैठी हुई थी। उज्ज्वल के पूछने पर छात्रा ने एडमिट कार्ड दिखाया जिसपर वही रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित था जो उज्ज्वल का था। कक्ष निरीक्षक को इसकी जानकारी हुई तो उसने प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सूचना दी। ऐसा ही मामला दिव्यांशु सोनकर के साथ हुआ। दोनों छात्रों को प्रॉक्टोरियल बोर्ड कार्यालय में बैठाया गया। जानकारी मिलते ही उज्ज्वल के पिता मुन्नाराम भी भागे-भागे प्रॉक्टोरियल बोर्ड पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने सही प्रक्रिया से ऑनलाइन फॉर्म भरा था और शुल्क भी जमा किया। उन्होंने प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। बताया कि उज्ज्वल की तबीयत भी कई महीनों से खराब है।

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इधर, गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही बीएचयू प्रशासन में हड़कंप मच गया। परीक्षा नियंता कार्यालय में लंबी बैठक चली। कुलपति ने परीक्षा नियंता प्रो. सुषमा घिल्डियाल की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की। परीक्षा नियंता प्रो. सुषमा घिल्डियाल ने बताया कि समिति सभी बिंदुओं पर जांच करेगी। जिनसे भी गड़बड़ी हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर छात्रों का पंजीकरण सही है तो उनकी प्रवेश परीक्षा अलग से कराई जाएगी।

प्रॉक्टोरियल बोर्ड की कार्यशैली पर उठे सवाल

परीक्षा नियंता कार्यालय पहुंचे छात्रनेताओं ने प्रॉक्टोरियल बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विश्वविद्यालय सुरक्षातंत्र ने दोनों नाबालिग छात्रों को कार्यालय लाने के बाद गाड़ी में बैठाकर लंका थाने पहुंचा दिया। यही नहीं, आननफानन में इनके खिलाफ तहरीर भी थाने भेज दी गई। छात्रनेताओं ने पूछा कि बिना जांच इतनी त्वरित कार्रवाई क्या अपनी गलती छिपाने के लिए की गई। नाबालिग छात्रों से ऐसे सलूक पर परिजनों ने भी आपत्ति जताई।

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कुछ ही घंटे में बदला गया एडमिट कार्ड

रजिस्ट्रेशन नंबर एक समान होने के मामले सामने आने के बाद सेट के पोर्टल पर भी छेड़छाड़ की गई। अभिभावकों का आरोप है कि दो घंटे बाद दोबारा पोर्टल चेक किया गया तो दोनों बच्चों का एडमिट कार्ड बदल गया। इनपर परीक्षा केंद्र और रजिस्ट्रेशन नंबर ही बदल गए। यह बदलाव किसी गंभीर गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है।

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बीएचयू प्रशासन ने जारी किया आधिकारिक बयान

इस मसले पर बीएचयू प्रशासन ने कहा कि प्रारम्भिक जांच में यह पाया गया है कि दो अभ्यर्थी कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए थे। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि संबंधित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में डिजिटल माध्यम से छेड़छाड़ कर उसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया। उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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