BHU Cutoff : रोजगारपरक और नए कोर्स पढ़ने में दिखा रहे दिलचस्पी
बीएचयू में प्रवेश के लिए सामान्यतया तो छात्रों में होड़ दिखती है, मगर बीते वर्षों में परंपरागत पाठ्यक्रमों में छात्रों की रुचि घटी है। बीए, बीएससी के सामान्य विषयों में कम मेरिट यह बताती है कि इनमें प्रवेश के लिए कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। संस्कृत के विभिन्न कोर्स में मेरिट सबसे कम गई है। जबकि रोजगारपरक और नए पाठ्यक्रमों में कटऑफ अंकों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है।
संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में बीए ऑनर्स पाठ्यक्रमों की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा कटऑफ व्याकरण के साथ संस्कृत साहित्य ऑनर्स में गया है। इस पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी का कटऑफ 226 है। संस्कृत के सभी पाठ्यक्रमों में यही सबसे ऊंचा कटऑफ भी है। व्याकरण ऑनर्स के साथ साहित्य विषय का कटऑफ भी 225 है। यानी संस्कृत साहित्य और व्याकरण पढ़ने में छात्रों की सबसे ज्यादा रुचि है। संस्कृत में न्याय वैशेषिक, सांख्ययोग, धर्मशास्त्र आदि महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं। मगर बीए ऑनर्स में इन विषय संयोजनों में कटऑफ कम ही है। साहित्य और व्याकरण के बाद सबसे ऊंचा कटऑफ ज्योतिष गणित और ज्योतिष फलित के विषयों में है। दोनों में कटऑफ अंक 200 से ऊपर गए हैं। इसी तरह, कला और सामाजिक विज्ञान संकाय में प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व, हिन्दी, कला इतिहास, गृह विज्ञान, दर्शनशास्त्र, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अंग्रेजी जैसे विषय संयोजनों में कटऑफ 300 अंक पार नहीं कर सका। वहीं इन्हीं संकायों में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ट्रैवेल मैनेजमेंट जैसे विषयों में कटऑफ 350 अंकों तक गया है। विज्ञान संकाय के सामान्य परंपरागत पाठ्यक्रमों में भी मेरिट 400 अंकों के आसपास है, जबकि इसी साल शुरू किए गए बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी में यह उछलकर 651 अंक तक गया है। सामान्य विषयों में कम कटऑफ के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इन पाठ्यक्रमों में सीटों की उपलब्धता ज्यादा है। मुख्य परिसर के अलावा संबद्ध महाविद्यालयों और अन्य परिसरों में भी यह पाठ्यक्रम चलते हैं। ऐसे में इनमें ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों के प्रवेश हो रहे हैं।