BHU Cut Off : बीएचयू कटऑफ से पहले चुनें किस कोर्स में करनी है पढ़ाई, सीट अलॉटमेंट आज

BHU Admission 2025 First CUET Cutoff List : बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन शुक्रवार की रात या शनिवार की सुबह तक संभावित है। यूजी प्रवेश में भी बीएचयू ने इस बार ‘एक अभ्यर्थी-एक सीट’ का फॉर्मूला अपनाया है ताकि देशभर से बीएचयू में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। अभ्यर्थियों को अबकी कटऑफ जारी होने से पहले ही फैसला करना होगा कि उन्हें किस पाठ्यक्रम में पढ़ाई करनी है क्योंकि इस बार उन्हें एक से ज्यादा कोर्स में सीट लॉक करने का मौका नहीं मिलेगा।

बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों में लगभग 9200 सीटों पर प्रवेश के लिए देशभर से एक लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। सीट और फीस स्ट्रक्चर पोर्टल पर अपडेट होने के बाद बीएचयू शुक्रवार की रात या शनिवार की सुबह तक कटऑफ सूची और सीट आवंटन शुरू करने की तैयारी में है। इस बीच सीटों की उपलब्धता के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है।

स्नातक में एक से ज्यादा प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों को भी सीट लॉक करने से पहले अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। उन्हें विषयों के विकल्प तो मिलेंगे मगर मेरिट के आधार पर ही उन्हें पाठ्यक्रम आवंटित किए जाएंगे। बीएचयू प्रवेश सेल समन्वयक प्रो. भास्कर भट्टाचार्य ने बताया कि यूजी पाठ्यक्रमों में 415 से ज्यादा विषय संयोजन हैं। ऐसे में छात्रों को इच्छित विषय मिलने में समस्या नहीं आएगी। मगर एक अभ्यर्थी-एक सीट की व्यवस्था इसलिए की गई है कि मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका मिल सके।