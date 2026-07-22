BHU में 75000 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, आवेदन 1 लाख से ऊपर जाने की उम्मीद
बीएचयू में पीजी प्रवेश के अंतिम चरण के बाद अब स्नातक प्रवेश प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है। दस जुलाई से शुरू हुई प्रक्रिया में 11 दिनों में स्नातक प्रवेश के लिए देशभर से 75 हजार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं।
बीएचयू में पीजी प्रवेश के अंतिम चरण के बाद अब स्नातक प्रवेश प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है। दस जुलाई से शुरू हुई प्रक्रिया में 11 दिनों में स्नातक प्रवेश के लिए देशभर से 75 हजार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। 25 जुलाई तक जारी रहने वाली प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन की संख्या एक लाख से ऊपर जाने की उम्मीद है। बीएचयू-समर्थ स्नातक पंजीकरण पोर्टल पर शुरुआत में काफी धीमी चली रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ने प्रवेश समिति को चिंता में डाल दिया था। वेबसाइट की धीमी गति और हर पंजीकरण के लिए एनटीए के पोर्टल से अर्हता अंक अपडेट की व्यवस्था के चलते एक पंजीकरण में दस मिनट से ज्यादा का वक्त लग जा रहा था। हालांकि इस बीच यूजी प्रवेश बुलेटिन और पोर्टल एक्सेस का आंकड़ा थोड़ा राहत देने वाला था। पोर्टल को ढाई लाख से ज्यादा हिट और बुलेटिन डाउनलोड मिल चुके हैं। पिछले चार-पांच दिनों में पंजीकरण ने तेजी पकड़ी है और वह आंकड़ा 75 हजार के पार पहुंच चुका है।
बीएचयू केंद्रीय प्रवेश समिति समन्वयक प्रो. भास्कर भट्टाचार्य ने बताया कि शुरुआती दिनों में धीमी रफ्तार के बाद अभ्यर्थियों का रुझान बीएचयू में पंजीकरण कराने की तरफ तेजी से बढ़ा है। यह अच्छे संकेत हैं।
आईआईटी बीएचयू में क्लास कब शुरू होंगी
आईआईटी बीएचयू में सात अगस्त से बीटेक और बीआर्क के नवप्रवेशी छात्रों की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। जेईई एडवांस्ड-2026 से चयनित बीटेक और बीआर्क प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आईआईटी बीएचयू ने प्रोविजनल प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है। छात्रों का ऑनलाइन प्रोफाइल पंजीकरण बुधवार को दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा।
आईआईटी से जारी प्रवेश कार्यक्रम के तहत 27 से 30 जुलाई तक छात्रों को हॉस्टल में रिपोर्टिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। 30 जुलाई को चयनित छात्रों को आईआईटी बीएचयू में रिपोर्टिंग करनी होगी। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक उनका फिजिकल रजिस्ट्रेशन आयोजित किया जाएगा। इसी दिन शाम पांच बजे तक ऑनलाइन प्रोफाइल पंजीकरण का आखिरी दिन होगा। साथ ही ओरिएंटेशन भी आयोजित किया जाएगा। 30 जुलाई से 5 अगस्त तक नवप्रवेशी छात्रों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम होगा। प्रथम सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं सात अगस्त से शुरू होंगी।
आईआईटी बीएचयू की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रोविजनल प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध पर 30 जुलाई के बाद विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही एक वर्षीय प्रिपरेटरी कोर्स में चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी पंजीकरण के निर्देश जारी किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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