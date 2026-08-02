BHU CUET UG 2026: पहली लिस्ट जारी, मनचाही सीट मिली या नहीं? यहां चेक करें
बीएचयू ने CUET UG 2026 के राउंड 1 सीट अलॉटमेंट के नतीजे जारी कर दिए हैं। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और 3 अगस्त तक एडमिशन फीस भर सकते हैं।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू (BHU) में पढ़ने का सपना देश के कोने-कोने से लाखों छात्र देखते हैं। बीएचयू कैंपस का शानदार माहौल, वहां की बेहतरीन पढ़ाई और बनारस के घाटों का सुकून... ये सब कुछ स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचता है। और अब उन लाखों में से कई छात्रों का यह सपना सच होने की दहलीज पर है। अगर आपने भी सीयूईटी यूजी (CUET UG) 2026 का एग्जाम दिया था और इस आस में बैठे थे कि बनारस की गलियों में आपका भी एक नया सफर शुरू हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी और काम की खबर आ चुकी है। आपके इंतजार की घड़ियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ने अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, वे अब सीधे अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं।
कहां और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
आप भी सोच रहे होंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है और लिस्ट में अपना नाम कैसे देखना है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने दो ऑफिशियल पोर्टल तय किए हैं admission.bhu.ac.in और bhu.samarth.ac.in। आपको बस इन वेबसाइट्स पर जाना है और अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये काम बहुत सीधा और आसान है।
फीस भरने की आखिरी तारीख का रखें खास ख्याल
अब सबसे जरूरी बात, जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो है एडमिशन की तारीख। यूनिवर्सिटी ने एकदम साफ कर दिया है कि जिन भी स्टूडेंट्स को पहले राउंड में कोई सीट मिल गई है, उन्हें हर हाल में 3 अगस्त तक उस सीट को एक्सेप्ट (स्वीकार) करना होगा और एडमिशन फीस जमा करनी होगी। याद रखिए, आज 2 अगस्त है, इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आप इस तय डेडलाइन तक फीस भरने से चूक जाते हैं, तो आपकी मिली हुई सीट आपके हाथ से निकल सकती है।
फ्रीज और अपग्रेड का क्या है पूरा खेल?
कई बार ऐसा होता है कि मेरिट के हिसाब से हमें वो सीट या कॉलेज नहीं मिल पाता, जो हमारी पहली पसंद होता है। बीएचयू ने छात्रों की इस परेशानी को समझा है और उन्हें फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन दिए हैं। अगर आप अपनी मिली हुई सीट और कोर्स से पूरी तरह खुश हैं, तो आप उसे फ्रीज कर दीजिए। इसका मतलब है कि आपको यही सीट चाहिए। लेकिन, अगर आपके मन में ये बात है कि शायद आगे के राउंड्स में आपको कोई और बेहतर कोर्स या अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाए, तो आप अपग्रेड का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप अपग्रेड चुनते हैं और अगले राउंड में किस्मत आपका साथ देती है और कोई नई सीट मिल जाती है, तो आपको बस दोनों कोर्सेज की फीस के बीच का जो भी अंतर होगा, वो चुकाना पड़ेगा। और मान लीजिए कि कोई नई सीट नहीं मिली, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। आपकी पहले वाली सीट एकदम सुरक्षित रहेगी और कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता।
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
अपना रिजल्ट देखने और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें -
- अपने फोन या कंप्यूटर पर ऑफिशियल वेबसाइट bhucuet.samarth.edu.in खोलें।
- सामने ही स्क्रीन पर दिख रहे “Login” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर एंट्री करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर सीट अलॉटमेंट का पूरा स्टेटस खुलकर आ जाएगा।
- इसे ध्यान से चेक करें और आगे के काम के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकालकर अपने पास रख लें।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
एडमिशन फीस जमा करने से पहले एक बार ये जरूर तसल्ली कर लें कि आप उस कोर्स की सारी एलिजिबिलिटी शर्तें पूरी कर रहे हैं या नहीं। बीएचयू के इस पहले राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट में छात्रों के नाम के साथ-साथ उन्हें जो कॉलेज मिला है, उसका भी नाम लिखा है। ऑनलाइन फीस भरने के बाद, आपको अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना होगा, जहां आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। वहीं पर आपके एडमिशन की फाइनल मुहर लगेगी। पूरी एडमिशन प्रक्रिया कुल चार राउंड्स में चलने वाली है। जब ये चारों अलॉटमेंट राउंड पूरे हो जाएंगे, तो अगर कोई सीट खाली बचती है, तो उसे भरने के लिए एक 'स्पॉट राउंड' (Spot Round) भी करवाया जाएगा। याद रहे, ये सारी सीटें पूरी तरह से आपके सीयूईटी यूजी स्कोर के दम पर ही बांटी जा रही हैं।
गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी ने एक बहुत साफ गाइडलाइन जारी की है। अगर कोई कैंडिडेट 3 अगस्त की तय समय सीमा के अंदर एडमिशन फीस नहीं भरता है, तो उसका सीट अलॉटमेंट उसी वक्त रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा करने वाले छात्र ना सिर्फ वो सीट खो देंगे, बल्कि उन्हें उस प्रोग्राम के तहत होने वाले आगे के किसी भी अलॉटमेंट राउंड में मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए बिना किसी देरी के वेबसाइट पर जाइए, अपना स्टेटस चेक कीजिए और अपना एडमिशन पक्का कीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव