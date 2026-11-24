बीएचयू में बंटेंगी 14 हजार डिग्रियां, 30 टॉपरों में मिलेंगे 34 मेडल, इस वर्ष कई नए अवॉर्ड व पदक
बीएचयू कंवोकेशन में इस बार कई नए मेडल व अवॉर्ड होंगे। 14 हजार से ज्यादा छात्रों को यूजी पीजी डिग्रिया मिलेंगी। साथ ही 900 पीएचडी उपाधियां भी वितरित होंगी।
बीएचयू के 106 वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस वर्ष भी पांच संस्थान, 15 संकायों, दक्षिणी परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों में 14 हजार से ज्यादा छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही 900 पीएचडी उपाधियां भी वितरित होंगी। परीक्षा नियंता कार्यालय मेधावियों और मेडलिस्टों की सूची को अंतिम रूप देने में लगा है।
12 दिसंबर को मुख्य दीक्षांत समारोह के बाद परिसर के सभागारों में संकायों और संबद्ध महाविद्यालयों के भी उपाधि वितरण समारोह होंगे। आयोजन तीन दिन चलेंगे। इस वर्ष मेडल तालिका में भी कुछ नए पुरस्कार और एंडाउमेंट मेडल भी जुड़ेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर 550 से ज्यादा पुरस्कार और मेडल वितरित किए जाएंगे। जबकि स्वतंत्रता भवन सभागार में होने वाले मुख्य समारोह में 30 टॉपरों में कुल 34 मेडल बंटेंगे। इनमें बीएचयू मेडल और चांसलर मेडल शामिल हैं।
परीक्षा नियंता कार्यालय की तरफ से स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के सफल छात्र-छात्राओं की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी विभागों और संकाय कार्यालयों से सफल विद्यार्थियों
के थ्योरी-प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप विषयों के अंतिम अंक और सीजीपीए तैयार किए जा रहे हैं। कई विभागों में शोधकार्य की अंतिम सूची बननी शेष है। इनके तैयार होते ही मेधावियों और सफल विद्यार्थियों की अंतिम सूची एकेडमिक काउंसिल के सामने रखी जाएगी। काउंसिल की स्वीकृति के बाद आगे के कार्यक्रमों को मूर्तरूप दिया जाएगा। सूची बनाने का काम जारी है।
मुख्य अतिथि का नाम तय नहीं, अभी संशय की स्थिति बरकरार
दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के नाम को लेकर अब भी संशय की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि समारोह में मुख्य दीक्षांत संबोधन के लिए राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, शिक्षाविद और एक केंद्रीय मंत्री से संपर्क किया गया है। इनकी तरफ से स्वीकृति की प्रतीक्षा हो रही है। परीक्षा नियंता अवधेश कुमार ने बताया कि मेधावियों के अंतिम परिणाम और अंकपत्र तैयार होने का काम जारी है। तैयारियां समय से पूरी कर निर्धारित तिथि पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा।
विवि की गौरवशाली विरासत से प्रेरणा लें छात्र : प्रो. अजित
अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर सोमवार को बीएचयू स्थित अंतर-सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की तरफ से ‘सहिष्णुता, सहानुभूतिपूर्ण कल्पना और एकीकृत मानविकी’ विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने बीएचयू को वैश्विक स्तर पर ले जाने के विजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह व्याख्यान छात्रों और शिक्षकों को सहिष्णुता और बहुसंस्कृतिवाद की नई समझ देगा। प्राचीन नालंदा विवि की विरासत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पांचवीं शताब्दी में नालंदा एक सच्चा ‘विश्वविद्यालय’ था, जहां पूरे एशिया से दस हजार छात्र पढ़ते थे। आज अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए हमें अपनी इसी गौरवशाली विरासत से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्य वक्ता हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रो. प्रमोद नायर रहे। इस दौरान प्रो. वासुमति बद्रीनाथन ने विविध संस्कृतियों के बीच सार्थक संवाद और शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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