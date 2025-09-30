BHU : बीएचयू के सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स में बाहरियों के दाखिले पर कंफ्यूजन बरकरार, बन सकती है रीव्यू कमेटी

बीएचयू में चलने वाले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बाहरी अभ्यर्थियों के प्रवेश को लेकर संशय अब भी बरकरार है। कुलपति ने इस पर निर्णय के लिए एक रीव्यू कमेटी बनाने का निर्देश दिया है।

बीएचयू में चलने वाले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बाहरी अभ्यर्थियों के प्रवेश को लेकर संशय अब भी बरकरार है। साढ़े सात घंटे चली विद्वत परिषद की बैठक में भी इस मुद्दे पर स्वीकृति या अस्वीकृति स्पष्ट नहीं हो सकी। ऐसे में कुलपति ने इस पर निर्णय के लिए एक रीव्यू कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर विद्वत परिषद की अगली बैठकों में फैसला होगा।

बीएचयू में चलने वाले अंशकालिक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में बीएचयू में पढ़ाई कर रहे छात्रों के अतिरिक्त बाहरी आवेदकों को प्रवेश देने की व्यवस्था 2024 में बंद की गई थी। हालांकि केंद्रीय प्रवेश समन्वयक समिति की तरफ से दिए गए एजेंडा के मुताबिक कला, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय ने इसपर पुनर्विचार के लिए मांग की थी। शनिवार को हुई विद्वत परिषद की बैठक में इस बिंदु पर चर्चा हंगामेदार रही। पक्ष और विपक्ष में इसपर कई तर्क दिए गए। पक्ष रखने वालों का तर्क था कि बाहरी छात्रों के प्रवेश से पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए छात्रों की अपेक्षित संख्या मिल जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय के आर्थिक संसाधनों का भी दोहन नहीं होगा।

इधर, आईएमएस, विज्ञान संकाय सहित कई विभागों का तर्क था कि अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में आने वाले बाहरी अभ्यर्थी भी खुद को बीएचयू का छात्र बताते हैं। साथ ही बीएचयू के आईकार्ड, चिकित्सा कार्ड और लाइब्रेरी सहित अन्य संसाधनों के दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं। लंबी बहस के बाद भी इस बिंदु पर निर्णय नहीं हो सका।

ऐसी स्थिति में कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने एक रिव्यू कमेटी बनाने का आदेश दिया। कमेटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बाहरी अभ्यर्थियों के प्रवेश के सभी बिंदुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।