BHU : बीएचयू के सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स में बाहरियों के दाखिले पर कंफ्यूजन बरकरार, बन सकती है रीव्यू कमेटी

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाताTue, 30 Sep 2025 11:01 AM
बीएचयू में चलने वाले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बाहरी अभ्यर्थियों के प्रवेश को लेकर संशय अब भी बरकरार है। साढ़े सात घंटे चली विद्वत परिषद की बैठक में भी इस मुद्दे पर स्वीकृति या अस्वीकृति स्पष्ट नहीं हो सकी। ऐसे में कुलपति ने इस पर निर्णय के लिए एक रीव्यू कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर विद्वत परिषद की अगली बैठकों में फैसला होगा।

बीएचयू में चलने वाले अंशकालिक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में बीएचयू में पढ़ाई कर रहे छात्रों के अतिरिक्त बाहरी आवेदकों को प्रवेश देने की व्यवस्था 2024 में बंद की गई थी। हालांकि केंद्रीय प्रवेश समन्वयक समिति की तरफ से दिए गए एजेंडा के मुताबिक कला, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय ने इसपर पुनर्विचार के लिए मांग की थी। शनिवार को हुई विद्वत परिषद की बैठक में इस बिंदु पर चर्चा हंगामेदार रही। पक्ष और विपक्ष में इसपर कई तर्क दिए गए। पक्ष रखने वालों का तर्क था कि बाहरी छात्रों के प्रवेश से पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए छात्रों की अपेक्षित संख्या मिल जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय के आर्थिक संसाधनों का भी दोहन नहीं होगा।

इधर, आईएमएस, विज्ञान संकाय सहित कई विभागों का तर्क था कि अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में आने वाले बाहरी अभ्यर्थी भी खुद को बीएचयू का छात्र बताते हैं। साथ ही बीएचयू के आईकार्ड, चिकित्सा कार्ड और लाइब्रेरी सहित अन्य संसाधनों के दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं। लंबी बहस के बाद भी इस बिंदु पर निर्णय नहीं हो सका।

ऐसी स्थिति में कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने एक रिव्यू कमेटी बनाने का आदेश दिया। कमेटी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बाहरी अभ्यर्थियों के प्रवेश के सभी बिंदुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

बीएचयू में चल रहे 55 स्पेशल कोर्स

बीएचयू के विभिन्न संकायों और विभागों में मौजूदा समय में लगभग 55 स्पेशल कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा भी सौ से ज्यादा अन्य सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे है। सर्टिफिकेट-डिप्लोमा स्तर पर चलने वाले इन पाठ्यक्रमों की बीएचयू के बाहर भी काफी मांग रहती है। इनमें मालवीय भवन में चलने वाले विभिन्न योग पाठ्यक्रमों की मांग सबसे ज्यादा है। इसके अलावा संगीत एवं मंच कला संकाय, खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य विषयों से संबंधित सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कार्यक्रमों की काफी मांग है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अब ‘स्वयं’ पोर्टल के जरिए भी ऐसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई ऑनलाइन की जा सकती है।

