बीएचयू, IIT और IUCTE की नॉन टीचिंग भर्तियां संदेह के घेरे में, दिल्ली के अफसर पर शक, रडार पर पूरा तंत्र
बीएचयू, आईआईटी-बीएचयू और आईयूसीटीई की नॉन टीचिंग भर्तियों की जांच में ‘दिल्ली कनेक्शन’ की पड़ताल भी जारी है। छानबीन कर रही एजेंसियों को दिल्ली में एक अधिकारी की संलिप्तता के साक्ष्य भी मिले हैं।
बीएचयू, आईआईटी-बीएचयू और आईयूसीटीई की नॉन टीचिंग भर्तियों की जांच में ‘दिल्ली कनेक्शन’ की पड़ताल भी जारी है। छानबीन कर रही एजेंसियों को दिल्ली में एक अधिकारी की संलिप्तता के साक्ष्य भी मिले हैं। भर्तियों में एक पूरे सिंडिकेट के सक्रिय होने की आशंका है। जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, बिचौलिए, स्थानीय अधिकारी, एक्सपर्ट्स और कैरियर भी शामिल हैं।
मामले की संवेदनशीलता और गोपनीयता को देखते हुए तीन अलग-अलग एजेंसियां इसकी स्वतंत्र जांच कर रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई शिकायत और शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को एक साथ खंगाला जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की सतर्कता इकाई और खुफिया ब्यूरो स्तर पर समानांतर गोपनीय सत्यापन जारी है। प्रारंभिक जांच में राजस्थान, केरल, बिहार और बनारस के आसपास के क्षेत्र विशेष से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन किसी सिंडिकेट की सक्रियता की तरफ इशारा कर रहा है।
नर्सिंग सहित कई पदों का पैटर्न खंगाला जा रहा
नॉन टीचिंग भर्तियों, खासकर नर्सिंग और तकनीकी श्रेणी के पदों पर एक-दो राज्यों के अभ्यर्थियों की अपेक्षाकृत अधिक नियुक्ति के पैटर्न को भी गंभीरता से लिया गया है। चयन सूची, मेरिट और पात्रता के बीच सामंजस्य का विस्तृत मिलान कराया जा रहा है। चिकित्सा विज्ञान संस्थान और संबद्ध अस्पताल से जुड़ी नियुक्तियों के संबंध में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का अलग से परीक्षण जारी है।
रडार पर आया पूरा तंत्र
जांच एजेंसियों ने अब फोकस केवल चयन सूची तक सीमित नहीं रखा है। भर्ती से जुड़े निर्णय क्रम, फाइलों की आवाजाही, अनुमोदन प्रक्रिया और संभावित समन्वय तंत्र की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। यह परखा जा रहा है कि कहीं किसी स्तर पर बाहरी प्रभाव के जरिए भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं हुई।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी