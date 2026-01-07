Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़BHU affiliated college will also provide a fellowship of Rs 8000 per month to non-JRF research scholars
गैर JRF शोधार्थियों को भी 8000 रुपये प्रति माह फेलोशिप देगा BHU का यह कॉलेज

बीएचयू से सम्बद्ध डीएवी पीजी कॉलेज के गैर जेआरएफ शोधार्थियों को कॉलेज प्रबंधन की तरफ से फेलोशिप प्रदान की जाएगी। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से मंगलवार को यह घोषणा की गई।

Jan 07, 2026 11:23 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
बीएचयू से सम्बद्ध डीएवी पीजी कॉलेज के गैर जेआरएफ शोधार्थियों को कॉलेज प्रबंधन की तरफ से फेलोशिप प्रदान की जाएगी। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से मंगलवार को यह घोषणा की गई। इस निर्णय के साथ ही डीएवी गैर जेआरएफ शोधार्थियों को फेलोशिप देने वाला पहला संबद्ध कॉलेज बन गया है।प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव ने बताया कि पिछले दिनों कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी के साथ बैठक में इस बिंदु पर सहमति बनी थी। कॉलेज से अब हर गैर जेआरएफ शोध छात्र को 8 हजार प्रतिमाह की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। कार्यकारी प्राचार्य प्रो. मिश्रीलाल ने बताया कि निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।

एक करोड़ से वेधशाला बनेगी, धनराशि जारी

खगोल और ज्योतिष विज्ञान के छात्रों और शोधार्थियों को बीएचयू ने नए साल का यादगार तोहफा दिया है। संस्कृत विद्या धर्मविज्ञान संकाय में वेधशाला की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वेधशाला एक साल में तैयार हो जाएगी और इसके बाद छात्रों को शोध और तिथि अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रो. शत्रुघ्न त्रिपाठी और भौतिक विभाग के प्रो. अमित पाठक इस परियोजना की अगुवाई करेंगे।

प्रो. शत्रुघ्न त्रिपाठी ने बताया कि बीएचयू में अपनी वेधशाला के लिए कई वर्ष से कोशिशें जारी थीं। नए साल की शुरुआत में कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी के आदेश पर इस परियोजना के लिए एक करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई। प्रो. त्रिपाठी ने बताया कि यह वेधशाला ज्योतिष और वेद के विद्यार्थियों के साथ खगोल भौतिकी के छात्रों के लिए भी मददगार होगी। ज्योतिष के भौतिकी विभाग के एमए और एमएससी स्तर के छात्रों को सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहों, नक्षत्रों, ग्रहण, सौर विकिरण, लम्बन और खगोलीय परिवर्तनों का प्रत्यक्ष प्रायोगिक अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। प्राचीन गणितीय सूत्रों से प्राप्त रवि-चन्द्र के मानों की तुलना आधुनिक टेलीस्कोप के परिणामों से की जाएगी। इससे दोनों पद्धतियों के बीच के अंतर और उनके कारणों को वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकेगा। योजना को भारतीय ज्ञान परम्परा के साथ आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा गया है।

संकाय भवन की छत को चिह्नित किया

प्रो. त्रिपाठी ने बताया कि वेधशाला के लिए ऐसे स्थान की जरूरत होती है जहां सूर्य का प्रकाश सीधे मिलता हो और किसी भी दिशा से किसी पेड़ या भवन की छाया न आती हो। ऐसे में वेधशाला निर्माण के लिए संकाय भवन की छत को चुना गया है। इसमें क्रांतिवत्त यंत्र, नाड़ीवलय यंत्र, दिगंश यंत्र, सम्राट यंत्र, तारामंडपम आदि की स्थापना होगी

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
