पिता मिस्त्री, बहन सिलती है कपड़े, झुग्गी की गली को बनाया रैंप वॉक, अब इंटरनेशनल मॉडल बनने का है सपना

प्रीति भोपाल के लहारपुर इलाके के रामेश्वरम एक्सटेंशन की झुग्गी बस्ती में रहती हैं। उनके पास न तो मॉडलिंग के लिए कोई बड़ा स्टूडियो था और न ही महंगे डिजाइनर कपड़े खरीदने के पैसे।

सोशल मीडिया पर कई कहानियां हर रोज वायरल होती हैं। इनमें से कुछ कहानियां प्रेरणादायी के साथ-साथ आपके करियर को भी संवार सकती हैं। एक ऐसी ही कहानी है भोपाल की एक छोटी-सी गली में रहने वाली 22 साल की प्रीति प्रजापति की, जिनके सपने काफी बड़े हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने आगे कदम भी बढ़ा दिया है। उनके पिता मिस्त्री का काम करते हैं और बहन कपड़े सिलकर परिवार की मदद करती है। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रीति ने अपने सपनों को सीमित नहीं किया। वह मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने घर के सामने की गली में ही रैंप वॉक का प्रैक्टिसस शुरू किया। आज उनका सपना इंटरनेशलन फैशन रैंप पर चलने का है। चलिए इनकी प्रेरणादायी स्टोरी जानते हैं।

कौन हैं प्रीति प्रजापति प्रीति भोपाल के लहारपुर इलाके के रामेश्वरम एक्सटेंशन की झुग्गी बस्ती में रहती हैं। उनके पास न तो मॉडलिंग के लिए कोई बड़ा स्टूडियो था और न ही महंगे डिजाइनर कपड़े खरीदने के पैसे। ऐसे में उन्होंने घर के सामने की गली को ही अपना रैंप बना लिया। वह वहीं रैंप वॉक का अभ्यास करती थीं और अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करती थीं। धीरे-धीरे उनके वीडियो लोगों तक पहुंचने लगे और उन्हें पहचान मिलने लगी। अब वह बड़े रैंप वॉक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगी हैं।

बहन ने सिलकर दिए कपड़े प्रीति के इस सफर में उनकी बहन रेखा प्रजापति की अहम भूमिका है। मॉडलिंग के लिए महंगे कपड़े खरीदना संभव नहीं था। ऐसे में रेखा ने अपनी सिलाई के हुनर का इस्तेमाल किया और बहन के लिए कपड़े तैयार किए। इससे प्रीति को अपने सपने की ओर आगे बढ़ने में मदद मिली। रेखा भी फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनका सपना फैशन डिजाइनर बनने का है। एक बहन मॉडलिंग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी अपने हुनर के दम पर फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती है। दोनों बहनें एक-दूसरे का साथ देकर अपने सपनों को पूरा करने में जुटी हैं।

पिता मिस्त्री, मां गृहिणी, फिर भी बेटी को पूरा सहयोग प्रीति के पिता मोतीलाल प्रजापति मिस्त्री का काम करते हैं, जबकि उनकी मां कलिंदा प्रजापति गृहिणी हैं। परिवार में दो भाई और तीन बहनें हैं। सभी तीन कमरों के एक छोटे से मकान में रहते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन माता-पिता अपनी बेटी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं।

पड़ोसी पूछते थे क्यों कर रही है ऐसा? प्रीति जब घर के सामने की गली में रैंप वॉक का अभ्यास करती थीं, तब आसपास के लोग उनसे पूछते थे कि वह ऐसा क्यों करती हैं। उस समय उनके लिए मॉडलिंग में आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं था। हालांकि, प्रीति ने प्रैक्टिस जारी रखा। वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। इसके बाद उनके वीडियो धीरे-धीरे लोगों तक पहुंचने लगे। धीरे-धीरे लोगों की सोच बदली और अब आसपास के लोग उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं।