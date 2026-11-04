छोटे से गांव की बेटी का कमाल, BPSC में 121वीं रैंक ला सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनीं मनीषा
बिहार के भोजपुर जिले के दावां गांव की मनीषा पटेल ने BPSC परीक्षा में 121वीं रैंक हासिल की है। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर चौथे प्रयास में उन्होंने यह बड़ी सफलता प्राप्त की और सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनीं।
‘लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती’
सफलता उसी को मिलती है जो असफलताओं से डरने के बजाय लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। इस बात को पूरी तरह सच साबित कर दिखाया है बिहार के भोजपुर जिले के दावां गांव की रहने वाली मनीषा पटेल ने।
मनीषा ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में 121वीं रैंक हासिल कर अपनी मेहनत का परचम लहराया है। इस शानदार रैंक के साथ उनका चयन सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। एक छोटे से गांव से निकलकर राज्य में बड़ा प्रशासनिक पद हासिल करने की उनकी यह कहानी देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।
शुरुआती पढ़ाई से लेकर B.Tech और नौकरी तक का सफर
मनीषा के पिता का नाम डॉ. रामजी चौधरी और मां का नाम उजाला देवी है। मनीषा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विवेकानंद पब्लिक स्कूल से शुरू की। इसके बाद उनका चयन कैमूर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया, जहां से उन्होंने अपनी आगे की स्कूली शिक्षा पूरी की।
स्कूली पढ़ाई के बाद मनीषा ने तकनीकी क्षेत्र में कदम रखा और NIT, अगरतला से बीटेक (B.Tech) की डिग्री हासिल की। बीटेक पूरा करने के बाद उन्हें एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी भी मिल गई और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, दिल के किसी कोने में देश और समाज की सेवा के लिए सिविल सेवा में जाने का सपना लगातार बना हुआ था।
नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी का बड़ा फैसला
इंजीनियरिंग की सुरक्षित और आरामदायक नौकरी मिलने के बावजूद मनीषा का मन अपने असली लक्ष्य पर टिका रहा। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी लगन के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गईं।
नौकरी छोड़कर तैयारी करना आसान नहीं था, लेकिन उनके माता-पिता और परिवार ने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया और उनका हौसला बढ़ाया। तैयारी के दौरान मनीषा ने इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की कठिन प्रीलिम्स परीक्षा भी पास की थी, जिससे उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ।
चौथे प्रयास में मिली ऐतिहासिक सफलता
BPSC की तैयारी के दौरान शुरुआती प्रयासों में निराशा हाथ लगने के बावजूद मनीषा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना, रणनीति में सुधार किया और निरंतर पढ़ाई जारी रखी।
आखिरकार अपने चौथे प्रयास में मनीषा को वह बड़ी कामयाबी मिल ही गई जिसका उन्होंने सपना देखा था। 121वीं रैंक लाकर उन्होंने न सिर्फ अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे भोजपुर जिले का मान बढ़ाया। मनीषा की यह यात्रा सिखाती है कि अगर आपके पास सही मार्गदर्शन, लगन और धैर्य है, तो कोई भी मंजिल पाना असंभव नहीं है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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