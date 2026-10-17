आईटीआई से डिग्री तक... सबके लिए मौका, भिलाई स्टील प्लांट में 710 पदों पर भर्ती, आवेदन में तीन दिन बाकी
भिलाई स्टील प्लांट ने 710 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वाले 20 अक्टूबर तक आवेदन करें। चयन मेरिट से होगा और स्टाइपेंड 12,300 रुपये तक मिलेगा।
हाथ में डिग्री या डिप्लोमा है पर काम का तजुर्बा नहीं? तो देश की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्रियों में से एक आपको सीखने का मौका दे रही है। सेल के भिलाई स्टील प्लांट ने साल 2026-27 के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकाली है। कुल 710 सीटें हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। यानी हाथ में बस तीन दिन बचे हैंये भर्ती तीन हिस्सों में बंटी है। सबसे ज्यादा 516 सीटें ट्रेड अप्रेंटिस यानी आईटीआई वालों के लिए हैं। इनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल मैकेनिक, कोपा और स्टेनोग्राफर जैसे ट्रेड शामिल हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 124 सीटें रखी गई हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटालर्जी और केमिकल जैसी ब्रांच के साथ नर्सिंग, फार्मेसी और डीएमएलटी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 70 सीटें हैं। बीई और बीटेक के साथ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए और बीएससी नर्सिंग वाले भी मौका पा सकते हैं।
कौन भर सकता है फॉर्म
पहली शर्त पास होने के साल की है। आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री को रेगुलर पढ़ाई से 2022 से 2026 के बीच पास किया हो तो आप पात्र हैं। उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। गिनती 31 अक्टूबर 2026 के हिसाब से होगी। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। कुछ लोग आवेदन नहीं कर सकते। जिनका फाइनल रिजल्ट अभी आया ही नहीं वो बाहर हैं। जो कहीं एक साल की अप्रेंटिसशिप या नौकरी का अनुभव ले चुके हैं वो भी बाहर हैं।
न परीक्षा न इंटरव्यू
इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यही है। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। कोई इंटरव्यू भी नहीं। चयन पूरी तरह मेरिट पर होगा। दसवीं के नंबरों को 30 फीसदी वजन मिलेगा। आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री के नंबरों को 70 फीसदी। मेरिट में आने वालों को दस्तावेजों की जांच से गुजरना होगा। उसके बाद सरकारी डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस भी पास करनी होगी।
कितना मिलेगा स्टाइपेंड
ट्रेनिंग एक साल की है। हर महीने ट्रेड अप्रेंटिस को 9,600 रुपये मिलेंगे। डिप्लोमा वालों को 10,900 रुपये और ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300 रुपये। एक बात पहले ही जान लें। प्लांट की तरफ से हॉस्टल या यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। रहने का इंतजाम खुद करना होगा।
आवेदन कैसे करें
सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए apprenticeshipindia.org पर जाएं। डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले nats.education.gov.in पर आवेदन करें। ये काम 20 अक्टूबर से पहले निपटा लें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद असली काम शुरू होता है। फॉर्म का प्रिंट निकालें और सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ रखें। फिर तय तारीख पर वॉक-इन वेरिफिकेशन में पहुंचें। ये 27 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 के बीच चलेगा। जगह है कमरा नंबर 123 एचआरडीसी भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ 490001। गौरतलब है कि सरकारी प्लांट में एक साल का असली काम सीखना आगे की नौकरी में बड़ा सहारा बनता है। इसलिए अधिसूचना पूरी पढ़ें और आखिरी दिन का इंतजार न करें। आखिरी घंटों में पोर्टल धीमा पड़ जाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव