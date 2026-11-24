सरकारी नौकरी अलर्ट, BHEL में ट्रेनी के 415 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए कल से शुरू होंगे आवेदन
BHEL में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका। सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव/इंजीनियर ट्रेनी के 415 पदों पर 25 नवंबर से 28 दिसंबर 2026 तक करें आवेदन, 27 जनवरी 2027 को होगी परीक्षा।
अगर आप इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, मैनेजमेंट या कॉमर्स क्षेत्र से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और सरकारी कंपनी में शानदार करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर आ गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने सुपरवाइजर ट्रेनी और इंजीनियर/एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 415 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिय है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 (सुबह 10:00 बजे) से 28 दिसंबर 2026 (रात 11:45 बजे तक) भेल के आधिकारिक करियर पोर्टल careers.bhel.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पदों की डिटेल्स और प्रमुख तिथियां
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 415 रिक्तियां भरी जाएंगी, जिनमें 215 पद सुपरवाइजर ट्रेनी के और 200 पद इंजीनियर/एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए निर्धारित हैं। ये भर्तियां मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, एचआर (HR), फाइनेंस और आईटी/कंप्यूटर साइंस (IT/CS) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में की जाएंगी। इन पदों के लिए संभावित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) 27 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी।
क्या है शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा?
इंजीनियर/एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (200 पद): संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में फुलटाइम रेगुलर बैचलर डिग्री (B.E./B.Tech), फाइनेंस के लिए सीए (CA) या सीएमए (CMA), और एचआर के लिए ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय फुलटाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा (MBA/MSW आदि) जरूरी है। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष (कुछ इंजीनियरिंग डिग्री पदों के लिए 27 वर्ष) निर्धारित है।
सुपरवाइजर ट्रेनी (215 पद): संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेड में फुलटाइम रेगुलर डिप्लोमा या एचआर/फाइनेंस के लिए संबंधित विषय में फुलटाइम ग्रेजुएशन डिग्री (BBA/B.Com आदि) होना अनिवार्य है। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष तय की गई है।
आयु की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों (/ST को 5 वर्ष, OBC-NCL को 3 वर्ष तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 से 15 वर्ष की सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
चयन प्रक्रिया, वेतनमान और आवेदन शुल्क
इंजीनियर/एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पद के लिए चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (75 प्रतिशत वेटेज) और इंटरव्यू (25 प्रतिशत वेटेज) के आधार पर होगा, जबकि सुपरवाइजर ट्रेनी का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान इंजीनियर/एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को 50,000 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद 60,000 रुपये मूल वेतन एवं लगभग 12 लाख रुपये सालाना सीटीसी मिलेगी। सुपरवाइजर ट्रेनी को 32,000 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन और ट्रेनिंग के बाद 33,500 रुपये मूल वेतन एवं लगभग 7.5 लाख रुपये सालाना सीटीसी मिलेगी।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य (UR), EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये परीक्षा शुल्क तथा 400 रुपये + GST प्रोसेसिंग फीस (कुल 1,072 रुपये) का भुगतान करना होगा। वहीं SC, ST, दिव्यांग (PwBD) और भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा शुल्क से पूरी छूट दी गई है— उन्हें केवल 400 रुपये + GST प्रोसेसिंग फीस (कुल 472 रुपये) जमा करनी होगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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अनुभव और करियर का सफर
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