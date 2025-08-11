BHEL ने निलाकी ITI पास वालों के लिए शानदार भर्ती, फिटर, वेल्डर समेत 515 पदों पर मौका

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने ITI पास उम्मीदवारों के लिए 515 आर्टिजन पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने 515 आर्टिजन पदों के लिए आधिकारिक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती में ITI (एनटीसी) योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और 12 सितंबर 2025 तक चलेगी। पहले इस भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख 12 अगस्त तक की गई थी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार BHEL की आधिकारिक वेबसाइट bhel.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती में कुल 515 पद हैं, जिनमें फिटर के 176, वेल्डर के 97, टर्नर के 51, इलेक्ट्रिशियन के 65, मशीनिस्ट के 104, फाउंड्रीमैन के 4 और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 18 पद शामिल हैं। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI या एनटीसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

आयु सीमा सामान्य/EWS वर्ग के लिए अधिकतम 27 वर्ष, OBC (NCL) वर्ग के लिए 30 वर्ष और SC/ST वर्ग के लिए 32 वर्ष तय की गई है। आरक्षण नियमों के तहत आयु में छूट भी दी जाएगी। वेतनमान 29500 रुपये से 65000 रुपये तक है, जिसमें न्यूनतम वेतनमान से नियुक्ति शुरू होगी।

आवेदन शुल्क सामान्य, EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए 1072 रुपये है, जबकि SC, ST, PWD और एक्स-सर्विसमैन के लिए 472 रुपये निर्धारित किया गया है। परीक्षा सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है, जिसकी सटीक तारीख एडमिट कार्ड जारी होने पर घोषित की जाएगी।