ITI वालों के लिए BHEL में नौकरी का मौका, 660 पदों पर भर्ती; 18 नवंबर तक करें अप्लाई
BHEL ने आर्टिजन ग्रेड-4 के 660 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 21 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलेंगे। आईटीआई और एनएसी वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका
हाथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट है और दिल में काम करने का सपना है तो आपके लिए अच्छी खबर आ गई है। देश की दिग्गज सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने आर्टिजन ग्रेड-4 के 660 पदों पर भर्ती निकाली है। ऊपर से एक राहत भी मिली है। 27 अक्टूबर को कंपनी ने नोटिस जारी कर आईटीआई और एनएसी के सर्टिफिकेट या मार्कशीट हासिल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 1 अक्टूबर 2026 थी। अब यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट की तारीख तक होगी। यानी जिनका रिजल्ट या सर्टिफिकेट अटका था उन्हें थोड़ी सांस मिल गई।
कब तक करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। आखिरी तारीख 18 नवंबर 2026 है और रात 11:45 बजे तक फॉर्म भरा जा सकेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की संभावित तारीख 11 दिसंबर है। आवेदन careers.bhel.in पर होगा। एक बात ध्यान रखें। परीक्षा की तारीखें बदल भी सकती हैं। इसलिए पोर्टल पर नजर बनाए रखें।
कहां कितनी सीटें
भर्ती सात ट्रेड में है। फिटर के सबसे ज्यादा 278 पद हैं। वेल्डर के 104 और मशीनिस्ट के 101 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन के 90 और टर्नर के 52 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 23 और फाउंड्रीमैन के 12 पद हैं। भर्ती BHEL की नौ यूनिट में होगी। सबसे बड़ा हिस्सा तिरुचिरापल्ली की हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट का है जहां 150 पद हैं। विशाखापट्टनम में 120 और रानीपेट में 75 पद हैं। बेंगलुरु की दो यूनिट में 45 और 30 पद हैं। हरिद्वार, हैदराबाद, भोपाल और झांसी में 60-60 पद हैं। कैटेगरी के हिसाब से देखें तो 285 पद अनारक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के 66 और ओबीसी के 162 पद हैं। एससी के 114 और एसटी के 33 पद हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवार के पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में संबंधित ट्रेड में एनटीसी यानी आईटीआई और एनएसी यानी राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी जरूरी है। सिर्फ फुल टाइम रेगुलर कोर्स मान्य होंगे। जनरल और ओबीसी वालों के दोनों में कम से कम 60 फीसदी अंक चाहिए। SC और ST के लिए यह सीमा 55 फीसदी है। उम्र की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम 27 साल है। गिनती 1 अक्टूबर 2026 से होगी। एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की राहत है। दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी। हां एक बात साफ है। छूट जोड़ने के बाद भी उम्र 56 साल से ऊपर नहीं जानी चाहिए।
वेतन कितना मिलेगा
शुरुआत में एक साल के लिए अस्थायी आर्टिजन के तौर पर 24,000 रुपये महीना मिलेगा। इसके बाद नियमित होने पर वेतनमान 29,500 से 65,000 रुपये का होगा। भत्ते अलग से मिलेंगे।
चयन कैसे होगा
पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें 120 सवाल और 120 नंबर होंगे। समय 90 मिनट का मिलेगा। 70 सवाल ट्रेड से जुड़े होंगे। 30 सवाल इंजीनियरिंग और गणना के होंगे और 20 सवाल रीजनिंग के। गलत जवाब पर 0.25 नंबर कटेगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक क्षेत्रीय भाषा में भी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है। यानी फाइनल मेरिट परीक्षा के नंबरों से ही बनेगी।
इस शर्त का रखें ध्यान
जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कुल फीस 1072 रुपये है। एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को सिर्फ 472 रुपये देने होंगे। फीस वापस नहीं होगी। अब सबसे अहम बात। चुने गए उम्मीदवार को अपनी यूनिट में कम से कम 20 साल काम करना होगा। इस दौरान तबादला नहीं मिलेगा। एक उम्मीदवार सिर्फ एक यूनिट और एक ट्रेड चुन सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले शहर और ट्रेड सोच समझकर चुनें। झांसी यूनिट में ईडब्ल्यूएस और एससी के पदों को लेकर दो दस्तावेजों में थोड़ा फर्क दिखा है। उस यूनिट के उम्मीदवार ताजा स्पष्टीकरण जरूर देख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव