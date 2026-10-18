BHEL Artisan Recruitment 2027: 10वीं पास के लिए निकली 660 पदों पर भर्ती,जानें कब से शुरू होगा आवेदन

इस भर्ती के तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन समेत 7 ट्रेड में नियुक्तियां की जाएंगी। योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 है।

अगर आप 10वीं और आईटीआई पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने आर्टिजन ग्रेड IV के 660 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन समेत 7 ट्रेड में नियुक्तियां की जाएंगी। योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती की योग्यता, आयु सीमा और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए।

महत्वपूर्ण तारीखें BHEL आर्टिजन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 को रात 11:45 बजे तक है। वहीं, संभावित CBT परीक्षा 11 दिसंबर 2026 है।

किस ट्रेड में कितने पद? इस भर्ती के तहत देश की 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कुल 660 पद भरे जाएंगे। ट्रेड के मुताबिक पदों का विवरण इस तरह है-

फिटर: 278 पद

वेल्डर: 104 पद

मशीनिस्ट: 101 पद

इलेक्ट्रीशियन: 90 पद

टर्नर: 52 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक: 23 पद

फाउंड्रीमैन: 12 पद

शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC/ITI) और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) होना चाहिए।

आयु सीमा उम्मीदवारों की आयु और शैक्षणिक योग्यता की गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) संभावित रूप से 11 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

कैसे होगा चयन? उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन प्रक्रिया और स्किल टेस्ट की शर्तें पूरी करनी होंगी। परीक्षा का पैटर्न और अन्य निर्देश आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखे जा सकते हैं।

कैसे करें आवेदन? योग्य उम्मीदवार BHEL की आधिकारिक करियर वेबसाइट https://careers.bhel.in/index.jsp पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज और जानकारी सही-सही भरें। उम्मीदवार केवल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित यूनिट में उपलब्ध पदों और तैनाती से जुड़ी शर्तों को ध्यान से जांच लें। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसका रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखें।