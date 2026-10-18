BHEL Artisan Recruitment 2027: 10वीं पास के लिए निकली 660 पदों पर भर्ती,जानें कब से शुरू होगा आवेदन
इस भर्ती के तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन समेत 7 ट्रेड में नियुक्तियां की जाएंगी। योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 है।
अगर आप 10वीं और आईटीआई पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने आर्टिजन ग्रेड IV के 660 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन समेत 7 ट्रेड में नियुक्तियां की जाएंगी। योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती की योग्यता, आयु सीमा और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए।
महत्वपूर्ण तारीखें
BHEL आर्टिजन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 को रात 11:45 बजे तक है। वहीं, संभावित CBT परीक्षा 11 दिसंबर 2026 है।
किस ट्रेड में कितने पद?
इस भर्ती के तहत देश की 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कुल 660 पद भरे जाएंगे। ट्रेड के मुताबिक पदों का विवरण इस तरह है-
फिटर: 278 पद
वेल्डर: 104 पद
मशीनिस्ट: 101 पद
इलेक्ट्रीशियन: 90 पद
टर्नर: 52 पद
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक: 23 पद
फाउंड्रीमैन: 12 पद
शैक्षणिक योग्यता
इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC/ITI) और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) होना चाहिए।
आयु सीमा
उम्मीदवारों की आयु और शैक्षणिक योग्यता की गणना 1 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) संभावित रूप से 11 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
कैसे होगा चयन?
उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन प्रक्रिया और स्किल टेस्ट की शर्तें पूरी करनी होंगी। परीक्षा का पैटर्न और अन्य निर्देश आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखे जा सकते हैं।
भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पढ़ें-
कैसे करें आवेदन?
योग्य उम्मीदवार BHEL की आधिकारिक करियर वेबसाइट https://careers.bhel.in/index.jsp पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज और जानकारी सही-सही भरें। उम्मीदवार केवल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित यूनिट में उपलब्ध पदों और तैनाती से जुड़ी शर्तों को ध्यान से जांच लें। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसका रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखें।
कितनी मिलेगी सैलरी
बीएचईएल आर्टिजन भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती एक वर्ष की अस्थायी अवधि के दौरान 24000 रुपये प्रतिमाह निश्चित स्टाइपेंड दिए जाने की जानकारी उपलब्ध है। नियमित किए जाने के बाद वेतनमान 29500 से 65000 रुपये प्रतिमाह बताया गया है। इसके अतिरिक्त लागू नियमों के अनुसार अन्य लाभ भी मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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