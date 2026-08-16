BHEL Apprentice 2026: युवाओं के लिए BHEL में 530 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई
BHEL Apprentice Recruitment 2026: BHEL त्रिची ने ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 530 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
BHEL Apprentice Recruitment 2026: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL),त्रिची ने देश के युवाओं के लिए एक शानदार अवसर पेश किया है। बीएचईएल त्रिची ने ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 530 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल बैकग्राउंड वाले छात्रों को काम सीखने के साथ-साथ आकर्षक स्टाइपेंड पाने का मौका मिल रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएचईएल की आधिकारिक वेबसाइट trichy.bhel.com पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
पदों की डिटेल्स
ट्रेड अप्रेंटिस (कुल 380 पद): इसमें फिटर (125 पद), वेल्डर (115 पद), इलेक्ट्रीशियन (30 पद), टर्नर (20 पद), मशीनिस्ट (20 पद), मोटर मैकेनिक (12 पद), इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक (7 पद), मैकेनिक आरएंडएसी (6 पद) और कोपा यानी COPA (45 पद) शामिल हैं।
टेक्नीशियन अप्रेंटिस (कुल 60 पद): इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग (40 पद), कंप्यूटर इंजीनियरिंग (6 पद), सिविल इंजीनियरिंग (6 पद), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन (3 पद) और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (5 पद) शामिल हैं।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (कुल 90 पद): इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग (50 पद), सिविल इंजीनियरिंग (8 पद), कंप्यूटर साइंस (3 पद), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन (3 पद), इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (3 पद) के अलावा गैर-तकनीकी वर्ग के लिए अकाउंट्स - B.Com (13 पद) और मानव संसाधन - HR / BA (10 पद) शामिल हैं।
योग्यता और शैक्षणिक शर्तें
ट्रेड अप्रेंटिस: उम्मीदवार का 10वीं कक्षा पास होना और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान (NCVT/SCVT) से संबंधित ट्रेड में आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
टेक्नीशियन अप्रेंटिस: उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में फुल-टाइम डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस: उम्मीदवार के पास 10+2 के बाद संबंधित इंजीनियरिंग विषय, बी.कॉम (B.Com) या बी.ए (B.A) में रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए।
न्यूनतम अंक: डिप्लोमा और ग्रेजुएशन श्रेणी में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 60% अंक तथा एससी/एसटी वर्ग के लिए 50% अंक होना अनिवार्य है।
आयु सीमा
सभी श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी—एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष, ओबीसी (एनसीएल) को 3 वर्ष और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।
स्टाइपेंड
ट्रेनिंग के दौरान चयनित छात्रों को हर महीने नियमानुसार स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा:
ट्रेड अप्रेंटिस: ट्रेड के आधार पर 10,560 रुपये से 11,040 रुपये प्रति माह।
टेक्नीशियन अप्रेंटिस: 10,900 रुपये प्रति माह।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 12,300 रुपये प्रति माह।
आवेदन करने की आसान प्रक्रिया
- सबसे पहले अभ्यर्थियों को भारत सरकार के पोर्टल (ट्रेड के लिए apprenticeshipindia.gov.in और डिप्लोमा/ग्रेजुएट के लिए nats.education.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
2. इसके बाद बीएचईएल त्रिची की आधिकारिक वेबसाइट trichy.bhel.com पर जाएं।
3. अप्रेंटिस भर्ती 2026 लिंक पर क्लिक कर अपनी श्रेणी (ट्रेड, टेक्नीशियन या ग्रेजुएट) का चयन करें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें और 10वीं, आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री मार्कशीट, फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें।
5. फॉर्म को ध्यान से चेक कर सबमिट करें।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 (रात 11:45 बजे तक) निर्धारित की गई है। भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल को विजिट करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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