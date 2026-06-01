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JEE Advanced 2026 Topper: सोशल मीडिया से दूरी, 10 घंटे सेल्फ-स्टडी कर भावेश पात्रा बने जेईई एडवांस्ड टॉपर; जाना चाहते है

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Advanced Topper: ओडिशा के भुवनेश्वर शहर के होनहार छात्र भावेश पात्रा ने इतिहास रचते हुए पूरे राज्य में जेईई एडवांस्ड 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। भावेश ने इस परीक्षा में ऑल इंडिया 29वीं रैंक (AIR 29) प्राप्त की है।

JEE Advanced 2026 Topper: सोशल मीडिया से दूरी, 10 घंटे सेल्फ-स्टडी कर भावेश पात्रा बने जेईई एडवांस्ड टॉपर; जाना चाहते है

JEE Advanced 2026 Topper: देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई एडवांस्ड 2026' (JEE Advanced 2026) के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस बार ओडिशा के भुवनेश्वर शहर के होनहार छात्र भावेश पात्रा ने इतिहास रचते हुए पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। भावेश ने इस परीक्षा में ऑल इंडिया 29वीं रैंक (AIR 29) प्राप्त की है। उन्होंने कुल 360 अंकों में से 293 अंक स्कोर किए हैं, जिसके साथ ही वे आईआईटी भुवनेश्वर जोन के भी टॉपर बन गए हैं।

जेईई मेन में भी हासिल किया था परफेक्ट 100 परसेंटाइल

भावेश पात्रा कोहेन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र के लिए यह कोई पहली बड़ी कामयाबी नहीं है। इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की गई देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई मेन 2026' के दोनों सत्रों (सेशन 1 और सेशन 2) में उन्होंने परफेक्ट 100 परसेंटाइल स्कोर किया था। वह ओडिशा से दोनों सत्रों में यह कारनामा करने वाले इकलौते छात्र बने थे। भावेश की माता जयश्री बेहरा एक सरकारी इंजीनियर हैं और पिता विश्वजीत पात्रा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं।

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'सफलता का मूलमंत्र': सोशल मीडिया से पूरी तरह बनाई दूरी

अपनी शानदार सफलता पर बात करते हुए भावेश ने कहा कि पिछले दो वर्षों की निरंतरता और अनुशासन ही उनकी इस उपलब्धि की मुख्य वजह है। उन्होंने छात्रों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देते हुए कहा, “तैयारी के दौरान निरंतरता सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने अपनी तैयारी के पूरे सफर में सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना ली थी, जिससे मुझे अपना फोकस बनाए रखने में मदद मिली। मैं केवल अपने शिक्षकों के संपर्क में रहने के लिए WhatsApp का उपयोग करता था।”

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रोजाना कक्षाओं के अलावा कम से कम 10 घंटे सेल्फ-स्टडी को देते थे। उनका लक्ष्य अब आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE) में डिग्री हासिल करना है।

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उसी स्कूल के आर्यस्मण प्रधान बने स्टेट रैंक-2

भावेश के ही स्कूल कोहेन इंटरनेशनल स्कूल के एक अन्य प्रतिभाशाली छात्र आर्यस्मण प्रधान ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। आर्यस्मण ने 360 में से 246 अंक लाकर ऑल इंडिया 314वीं रैंक हासिल की है और वे ओडिशा के सेकेंड टॉपर बने हैं। आर्यस्मण आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वे कभी घंटों को गिनकर नहीं पढ़ते थे, बल्कि जब भी बैठते थे, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ते थे और उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया था।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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