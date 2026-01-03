Hindustan Hindi News
BEL Jobs 2026: डिफेंस सेक्टर की नामी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बनिए इंजीनियर और अधिकारी

संक्षेप:

डिफेंस सेक्टर की नामी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती निकाली है, जिसमें बिना अनुभव सीधे लिखित परीक्षा से चयन होगा।

Jan 03, 2026 03:14 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। डिफेंस क्षेत्र की प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने 119 ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर पदों पर भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है, जिन्होंने इंजीनियरिंग या फाइनेंस की पढ़ाई पूरी कर ली है और एक स्थिर, सम्मानजनक करियर की तलाश में हैं।

कुल पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 119 पद भरे जाएंगे। ट्रेनी इंजीनियर के पद इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और केमिकल शाखाओं में हैं, जबकि ट्रेनी ऑफिसर के पद फाइनेंस क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। आरक्षण व्यवस्था केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार लागू होगी।

शैक्षणिक योग्यता

ट्रेनी इंजीनियर के लिए

उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में चार वर्ष की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। पास श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किसी प्रकार का अनुभव आवश्यक नहीं है, जिससे यह भर्ती फ्रेशर्स के लिए बेहद खास बन जाती है।

ट्रेनी ऑफिसर के लिए

फाइनेंस विषय में प्रबंधन की डिग्री पास श्रेणी के साथ जरूरी है। डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होनी चाहिए।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवार ही पात्र होंगे, अध्ययनरत उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते।

आयु सीमा

सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी जिसमें पिछड़ा वर्ग को तीन वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति को पांच वर्ष तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त आयु छूट मिलेगी।

वेतन और सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक समेकित मानदेय दिया जाएगा। शुरुआत में ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जो अनुभव और अवधि के साथ बढ़कर 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय भत्ता, बीमा कवर और वार्षिक भत्ते जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी।

चयन प्रक्रिया

  • इस भर्ती में चयन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा।
  • परीक्षा सौ अंकों की होगी, जिसमें गलत उत्तर पर नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।
  • न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग के लिए 35 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 30 प्रतिशत तय किए गए हैं।
  • चयन प्रक्रिया गाजियाबाद स्थित बीईएल परिसर में पूर्व पंजीकरण वाले वॉक इन माध्यम से आयोजित होगी।

आवेदन कैसे करें

  • उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ चयन तिथि पर उपस्थित होना होगा।
  • पूर्व पंजीकरण के लिए अधिसूचना में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  • आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रारंभ: 29 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 9 जनवरी 2026

लिखित परीक्षा और चयन: 11 जनवरी 2026

