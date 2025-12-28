भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी बनने का मौका, कल बंद होंगे आवेदन

संक्षेप: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद में मैनेजमेंट ट्रेनी के 79 पदों पर भर्ती। योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी पढ़ें।

Dec 28, 2025 07:52 pm IST

नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए साल 2025 के आखिर में एक शानदार मौका सामने आया है। देश की प्रतिष्ठित रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) ने मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 79 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस जैसे अहम विभागों में की जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुल पद और विभागवार रिक्तियां इस भर्ती के तहत मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 72 तकनीकी पद और अन्य नॉन टेक्निकल पद शामिल हैं। विभाग के अनुसार रिक्तियों का ब्योरा इस प्रकार है -

इलेक्ट्रॉनिक्स : 32 पद

मैकेनिकल : 27 पद

इलेक्ट्रिकल : 6 पद

कंप्यूटर साइंस : 4 पद

मेटलर्जी : 1 पद

सिविल : 2 पद

ह्यूमन रिसोर्स : 2 पद

फाइनेंस : 5 पद

शैक्षणिक योग्यता तकनीकी पदों (इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी और सिविल) के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित ब्रांच में बीई या बीटेक डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है।

ह्यूमन रिसोर्स पद के लिए उम्मीदवार के पास एचआर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर या सोशल वर्क में एमबीए या स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा (कम से कम 60 प्रतिशत अंक) होना चाहिए।

फाइनेंस पद के लिए योग्यता की बात करें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण, या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ फाइनेंस में एमबीए या स्नातकोत्तर डिप्लोमा जरूरी है।

आयु सीमा इंजीनियरिंग और एचआर पदों के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष, फाइनेंस पद के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 25 नवंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी।

वेतनमान चयनित उम्मीदवारों को 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये प्रति माह तक आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए: 500 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए: कोई शुल्क नहीं

शुल्क का भुगतान एसबीआई ई पे के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट bdl india.in पर जाएं।

होमपेज पर Recruitments सेक्शन में संबंधित नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।

विज्ञापन को ध्यान से पढ़कर अपनी पात्रता जांच लें।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर नया रजिस्ट्रेशन करें।

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओटीपी से वेरीफाई करें।

आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण भरें।

फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सब्मिट करें।

सफल सब्मिशन के बाद फॉर्म का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।