BFUHS Staff Nurse Vacancy 2025: स्टाफ नर्स के 406 पदों पर निकली सरकारी नौकरी, फौरन करें अप्लाई

BFUHS Staff Nurse Recruitment 2025 Apply Online: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) की ओर से स्टाफ नर्स ग्रुप सी के पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 406 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रकिया 7 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सीनियर सेकेंडरी पार्ट-II परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना चाहिए।

3. पंजाब नर्स पंजीकरण अधिनियम, 1932 के तहत स्थापित पंजाब नर्सिंग पंजीकरण परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

वेतन- 7वें वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के अनुसार कर्मचारी का मूल वेतन 29,200 रुपये प्रतिमाह होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए।