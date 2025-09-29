BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 OUT at bfuhs.ac.in here pdf download direct link BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025 bfuhs.ac.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 OUT at bfuhs.ac.in here pdf download direct link

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025 bfuhs.ac.in पर जारी, Direct Link

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फरीदकोट की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को bfuhs.ac.in पर जारी कर दिया गया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 12:39 PM
share Share
Follow Us on
BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025 bfuhs.ac.in पर जारी, Direct Link

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 Download pdf : बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फरीदकोट की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और आधार नंबर डालकर लॉग इन करना पड़ेगा। परीक्षा का आयोजन पूरे पंजाब प्रदेश में 5 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है और इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय, स्थान और परीक्षा के दिन के निर्देश जैसे महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती के लिए सावधानीपूर्वक चेक करें और परीक्षा केंद्र पर हॉल टिकट के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड लेकर जाएं।

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

Admit Card Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।