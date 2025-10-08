BFUHS Result 2025 out at bfuhs.ac.in for ug, pg courses Download Marksheet pdf here direct link BFUHS Result 2025: बीएफयूएचएस यूजी, पीजी रिजल्ट 2025 bfuhs.ac.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
BFUHS Result 2025 out at bfuhs.ac.in for ug, pg courses Download Marksheet pdf here direct link

BFUHS Result 2025: बीएफयूएचएस यूजी, पीजी रिजल्ट 2025 bfuhs.ac.in पर जारी, Direct Link

BFUHS UG, PG results 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) की ओर से विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे BPCCHN, बीएससी नर्सिंग, पीजी नर्सिंग, बीपीटी, पीजी फिजियोथेरेपी और अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 07:42 PM
BFUHS UG, PG results 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) की ओर से विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे BPCCHN, बीएससी नर्सिंग, पीजी नर्सिंग, बीपीटी, पीजी फिजियोथेरेपी और अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रिजल्ट 2025 को छात्र आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम तीन अंकों के माध्यम से अपना BFUHS रिजल्ट 2025 पीडीएफ देख सकते हैं।

BFUHS UG, PG results 2025 direct link

BFUHS UG, PG results 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) यूजी, पीजी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाएं।

2. टिकर पर जाएं और 'स्टूडेंट लाइफ' पर क्लिक करें।

3. एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा जहां उम्मीदवारों को रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।

5. सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

6. परिणाम को चेक करें और पेज डाउनलोड करें।

7. भविष्य के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

छात्र अपने रिजल्ट में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें-

1. छात्र का नाम

2. परीक्षा का नाम

3. छात्र की जन्मतिथि

4. छात्र का रोल नंबर

5. रजिस्ट्रेशन नंबर

6. कोर्स का नाम

7. सेमेस्टर/वर्ष

8. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स/ग्रेड

9. कुल मार्क्स

10. यूनिवर्सिटी का नाम

11. परीक्षा सेशन

12. रिजल्ट जारी होने की तिथि

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Results
