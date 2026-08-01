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BFUHS : फार्मेसी एग्जाम चीटिंग रैकेट का पर्दाफाश, 25 परीक्षार्थी समेत 35 धरे, पेपर लीक से इनकार

By Pankaj Vijay
भाषा, चंडीगढ़
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पंजाब पुलिस ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की फार्मेसी परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 10 आरोपियों और 25 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया।

NEET 2026 Exam Analysis
Patna, May 03 (ANI): Aspirants leave the examination centre after appearing for the National Eligibility cum Entrance Test Undergraduate (NEET UG) exam, in Patna on sunday. (ANI Photo)

पंजाब पुलिस ने कथित तौर पर हरियाणा के भिवानी से संचालित एक अंतरराज्यीय नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया और 'बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज' (बीएफयूएचएस) फार्मेसी परीक्षा के दौरान नकल करने वाले 10 लोगों और 25 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि जांच से पता चला है कि यह पेपर लीक का मामला नहीं था, बल्कि नकल कराने वाले एक बेहद संगठित गिरोह का था, जो प्रौद्योगिकी और तकनीकी उपकरणों के जरिये नकल करवा रहा था।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को नकल में मदद करने के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करता था।

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मंत्री ने आरोप लगाया कि गिरोह को हरियाणा के भिवानी स्थित एक मुख्य आरोपी द्वारा संचालित किया जा रहा था। उन्होंने संगठित परीक्षा नकल को रोकने में कथित रूप से विफल रहने के लिए हरियाणा सरकार की आलोचना की। बैंस ने जोर देकर कहा कि भगवंत मान सरकार किसी को भी पंजाब की शिक्षा प्रणाली को बदनाम करने की इजाजत नहीं देगी।

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पुलिस महानिरीक्षक (फरीदकोट रेंज) नीलांबरी जगदाले ने कहा कि 19 जुलाई को बीएफयूएचएस फार्मेसी परीक्षा में नकल कराने की साजिश रच रहे एक गिरोह के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद 'काउंटर इंटेलिजेंस विंग' तथा फरीदकोट और फिरोजपुर रेंज की पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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