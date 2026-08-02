पंजाब में मेडिकल ऑफिसर के 630 पदों पर भर्ती, 5 अगस्त तक करें आवेदन; जानें योग्यता

BFUHS Recruitment 2026: पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर (जनरल) के 630 पदों पर भर्ती निकली है। MBBS उम्मीदवार 5 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। जानें योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, वेतन और आवेदन शुल्क।

पंजाब में एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए निकली बंपर भर्ती

अगर आप MBBS डॉक्टर हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फरीदकोट ने पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत मेडिकल ऑफिसर (जनरल) के 630 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और इच्छुक उम्मीदवार 5 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन कर देना चाहिए। बता दें कि 16 जुलाई से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू है।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 630 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें 540 नए पद और 90 बैकलॉग पद शामिल हैं। विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए भी नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन शुरू - 16 जुलाई 2026

आवेदन की अंतिम तिथि - 5 अगस्त 2026

कौन कर सकता है आवेदन? शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से MBBS डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी का पंजाब मेडिकल काउंसिल या भारत की किसी अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण होना भी जरूरी है।

उम्मीदवारों को मैट्रिक स्तर तक पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हालांकि, जिन अभ्यर्थियों के पास यह योग्यता नहीं है, उन्हें नियुक्ति मिलने के बाद छह महीने के भीतर यह शर्त पूरी करनी होगी।

यदि कोई उम्मीदवार पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो उसे आवेदन के समय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्रस्तुत करना होगा। वहीं, स्पोर्ट्स कोटा के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास पंजाब सरकार द्वारा जारी स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

आयु सीमा इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष रखी गई है। हालांकि, आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

वर्ग- अधिकतम आयु

सामान्य- 37 वर्ष

SC/BC- 42 वर्ष

दिव्यांग- 47 वर्ष

सरकारी कर्मचारी- 45 वर्ष

विधवा और तलाकशुदा महिलाएं- 40 वर्ष

कितना मिलेगा वेतन? चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल-9 में की जाएगी। उन्हें 53,100 रुपये प्रति माह का शुरुआती वेतन मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन 100 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, मेरिट सूची और लागू आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क श्रेणी आवेदन शुल्क

सामान्य एवं अन्य वर्ग 2,360 रुपये

एससी वर्ग 1,180 रुपये