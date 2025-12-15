इंजीनियरिंग की ये 5 ब्रांच बना सकती हैं आपका करियर सुपरहिट

संक्षेप: इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए सही ब्रांच का चुनाव बेहद जरूरी है, क्योंकि यही फैसला नौकरी, पैकेज और भविष्य तय करता है।

तेजी से बदलती तकनीक, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप कल्चर के इस दौर में इंजीनियरों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल देशभर से लाखों छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में शानदार पैकेज पर नौकरी हासिल कर रहे हैं। भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा इंजीनियर तैयार होते हैं। देश में करीब 7 हजार से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और संस्थान हैं, जहां से हर साल बड़ी संख्या में युवा इंजीनियर निकलते हैं। टाटा, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियां भारतीय इंजीनियरों को बड़े पैमाने पर रोजगार देती हैं। ऐसे में सही इंजीनियरिंग ब्रांच का चुनाव करना एक मजबूत और सफल करियर की नींव बन सकता है। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, जिनका भविष्य उज्ज्वल माना जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चिप डिजाइन, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पढ़ाई शामिल होती है। टेलीकॉम, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और आईटी सेक्टर में इसकी जबरदस्त मांग है। सिस्टम कंट्रोल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट और पावर इंजीनियर जैसे विकल्प इस ब्रांच में मिलते हैं। औसतन शुरुआती सैलरी करीब 6.6 लाख रुपये प्रति वर्ष होती है।

सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग को बुनियादी ढांचे की रीढ़ कहा जाता है। सड़कें, पुल, बांध, इमारतें, रेलवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इसी क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सिविल इंजीनियरों की हमेशा जरूरत रहती है। बिल्डिंग कंट्रोल सर्वेयर, कैड टेक्नीशियन, कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टिंग इंजीनियर और डिजाइन इंजीनियर जैसे करियर विकल्प उपलब्ध हैं। इस ब्रांच में शुरुआती औसत सैलरी करीब 6.6 लाख रुपये प्रति वर्ष मानी जाती है।

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिजिटल युग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा मांग वाली ब्रांच बन चुकी है। इसमें सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन, सिस्टम डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा से जुड़ी पढ़ाई होती है। भारत और विदेश की आईटी कंपनियां कंप्यूटर साइंस इंजीनियरों को भारी भरकम पैकेज पर नौकरी देती हैं। डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर जैसे करियर विकल्प इसमें मौजूद हैं। इस क्षेत्र में सैलरी 25 लाख रुपये सालाना तक पहुंच सकती है।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी और बहुआयामी शाखाओं में गिना जाता है। इस क्षेत्र में मशीनों की डिजाइनिंग, निर्माण और परीक्षण से जुड़ा काम किया जाता है। ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्लांट, एयरोस्पेस और माइनिंग सेक्टर में इसकी मांग आज भी बनी हुई है। इस ब्रांच से पढ़ाई करने वाले छात्र माइनिंग इंजीनियर, वाटर इंजीनियर, एयरोस्पेस इंजीनियर, ऑटोमोटिव इंजीनियर, कैड टेक्नीशियन और न्यूक्लियर इंजीनियर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। शुरुआती औसत सैलरी करीब 7.2 लाख रुपये प्रति वर्ष मानी जाती है।

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर किसी को हवाई जहाज, रॉकेट और अंतरिक्ष तकनीक में रुचि है, तो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस क्षेत्र में विमान और अंतरिक्ष यान की डिजाइनिंग, निर्माण और परीक्षण किया जाता है। इसरो, डीआरडीओ और रक्षा क्षेत्र में इसकी काफी मांग है। एयरक्राफ्ट डिजाइनर, स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर और मिलिट्री एयरोस्पेस इंजीनियर जैसे पदों पर काम करने का मौका मिलता है। इस ब्रांच में सैलरी 20 लाख रुपये सालाना तक जा सकती है।