10वीं के बाद 11वीं-12वीं का झंझट खत्म, ये 5 डिप्लोमा कोर्स बना देंगे शानदार करियर और बेहतरीन सैलरी
10वीं कक्षा पास करने के बाद छात्र स्कूल की पढ़ाई के अलावा रोजगारपरक डिप्लोमा कोर्स चुनकर कम समय में करियर बना सकते हैं। इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग बेहतरीन विकल्प हैं।
10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद अक्सर छात्र और उनके माता-पिता इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि आगे क्या किया जाए। ज्यादातर 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जो छात्र जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं या किसी विशेष स्किल में माहिर बनना चाहते हैं, उनके लिए शॉर्ट-टर्म डिप्लोमा कोर्स एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कम समय और कम बजट में आपको प्रैक्टिकल ज्ञान देकर सीधे जॉब मार्केट के लिए तैयार कर देते हैं।
डिप्लोमा कोर्स छात्रों को केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से हुनरमंद बनाते हैं, जिससे 18-20 साल की उम्र में ही नौकरियां मिलने लगती हैं।
10वीं के बाद सबसे ज्यादा डिमांड वाले टॉप डिप्लोमा कोर्स
पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग
जो छात्र तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सबसे पॉपुलर विकल्प है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र सीधे बी.टेक (B.Tech) के दूसरे साल में लैटरल एंट्री भी ले सकते हैं या जूनियर इंजीनियर के रूप में नौकरियां पा सकते हैं।
डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग
आज के ऑनलाइन और सोशल मीडिया के दौर में डिजिटल मार्केटिंग की मांग तेजी से बढ़ी है। 10वीं के बाद 6 महीने से 1 साल का यह कोर्स करके छात्र एसईओ (SEO), सोशल मीडिया हैंडलिंग, कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखकर कंपनियों में काम कर सकते हैं या खुद का फ्रीलांसिंग काम शुरू कर सकते हैं।
डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट
टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह कोर्स बहुत फायदेमंद है। इसमें फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट और हाउसकीपिंग जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स के बाद देश और विदेश के बड़े होटलों में करियर बनाने का मौका मिलता है।
डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग
अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आपको घर या ऑफिस सजाना पसंद है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग में 1 से 2 साल का डिप्लोमा आपकी जिंदगी बदल सकता है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंटीरियर डिजाइनरों की बहुत भारी मांग है।
डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (DMLT)
हेल्थकेयर सेक्टर में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा जैसे DMLT या नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स बेहद उपयोगी हैं। इसके बाद अस्पताल, पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटरों में आसानी से नौकरी मिल जाती है।
करियर स्कोप और शुरुआती सैलरी
10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स पूरा करने वाले छात्रों को शुरुआत में ही 15,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति माह तक की सैलरी मिल जाती है। जैसे-जैसे आपका अनुभव और प्रैक्टिकल स्किल बढ़ता है, यह सैलरी लाखों में पहुंच सकती है। इसलिए अपनी रुचि और बजट के अनुसार सही डिप्लोमा कोर्स चुनकर आप अपने उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
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