इस ब्रांच ने बीटेक की है काफी डिमांड, खूब मिलती हैं सरकारी नौकरियां

ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्यों सबसे ज्यादा डिमांड वाली BTech ब्रांच हैं? जानें सरकारी नौकरियों, करियर ग्रोथ और सुरक्षित भविष्य से जुड़ी पूरी जानकारी।

Jan 08, 2026 07:04 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
आज के दौर में बीटेक करना सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सही ब्रांच चुनना ही आपके पूरे करियर की दिशा तय करता है। ऐसे समय में जब छात्र और अभिभावक जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सैलरी और लंबी करियर ग्रोथ को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं, तब एक ब्रांच लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस ब्रांच ने बीटेक की है काफी डिमांड, खूब मिलती हैं सरकारी नौकरियां, और यही वजह है कि आज के स्टूडेंट्स इसे अपने फ्यूचर के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। यहां बात हो रही है ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, जो सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में मजबूत पकड़ रखती है।

क्यों जरूरी है ECE ब्रांच

आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित दौर में ECE ब्रांच की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। 5G टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डिफेंस सिस्टम, रेलवे नेटवर्क, पावर सेक्टर और स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि ECE से बीटेक करने वाले छात्रों के लिए न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में हाई सैलरी जॉब के रास्ते खुलते हैं, बल्कि सरकारी विभागों में भी अधिकारी स्तर की नौकरियां आसानी से मिलती हैं।

ECE ब्रांच में छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रोप्रोसेसर, सेमीकंडक्टर और नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसी अहम चीजों की पढ़ाई कराई जाती है। यह ब्रांच थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मजबूत संतुलन देती है, जिससे छात्र इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह तैयार होकर निकलते हैं। यही वजह है कि ECE इंजीनियर्स को लगभग हर टेक्निकल सेक्टर में आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है।

कहां मिलती हैं सरकारी नौकरियां

अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो ECE ब्रांच के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है। ISRO में साइंटिस्ट या इंजीनियर के रूप में सैटलाइट, स्पेस कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम पर काम करने का मौका मिलता है। DRDO में साइंटिस्ट ‘B’ बनकर मिसाइल, रडार और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा सकता है। वहीं BHEL और NTPC जैसी महारत्न कंपनियों में पावर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और स्मार्ट ग्रिड से जुड़े पद मिलते हैं।

ECE इंजीनियर्स के लिए भारतीय रेलवे भी एक बड़ा नियोक्ता है, जहां सिगनल और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के रूप में रेलवे नेटवर्क और डिजिटल सिग्नल सिस्टम संभालने की जिम्मेदारी मिलती है। इसके अलावा BSNL और MTNL जैसी टेलीकॉम कंपनियों में 5G, ब्रॉडबैंड और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़े पद उपलब्ध होते हैं। BEL में डिफेंस और रडार इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है।

गैस-तेल के सेक्टर में भी नौकरियों की धूम

तेल और गैस सेक्टर की बात करें तो IOCL, ONGC और GAIL जैसी बड़ी कंपनियां भी ECE इंजीनियर्स को टेक्निकल ऑफिसर और इंजीनियर के पद पर नियुक्त करती हैं। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोगों के जरिए Assistant Engineer और Junior Engineer जैसे पद भी ECE छात्रों के लिए खुले रहते हैं।

कुल मिलाकर देखा जाए तो ECE ब्रांच उन छात्रों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बीटेक के बाद सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और लंबे समय तक ग्रोथ देने वाला करियर चाहते हैं। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इस ब्रांच की डिमांड और भी बढ़ने वाली है, इसलिए सही प्लानिंग के साथ ECE चुनना आज के समय में एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है।

