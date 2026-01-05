Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़best btech branch computer science iit hyderabad record placement 25 crore package cse students career future
कंप्यूटर साइंस वालों की मौज, IIT हैदराबाद में 2.5 करोड़ का पैकेज; बड़ा ऑफर दे रहीं टेक कंपनियां

कंप्यूटर साइंस वालों की मौज, IIT हैदराबाद में 2.5 करोड़ का पैकेज; बड़ा ऑफर दे रहीं टेक कंपनियां

संक्षेप:

बीटेक में कौन सा ब्रांच चुने? IIT हैदराबाद के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को मिले 2.5 करोड़ पैकेज ने CSE को सबसे बेस्ट ब्रांच साबित कर दिया।

Jan 05, 2026 07:58 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंजीनियरिंग में दाखिले के वक्त हर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल घूमता है कि बीटेक में कौन सा ब्रांच चुना जाए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। सही ब्रांच न सिर्फ शानदार करियर की नींव रखता है, बल्कि सैलरी, ग्रोथ और ग्लोबल मौके भी तय करता है। बदलते दौर में टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसने कंप्यूटर साइंस को सबसे आगे खड़ा कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंप्यूटर साइंस की डिमांड क्यों बनी हुई है

आज का दौर डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का है। ऐसे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरों की जरूरत हर सेक्टर में महसूस की जा रही है। भले ही इस ब्रांच में मुकाबला ज्यादा हो, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए मौके भी उतने ही बड़े हैं। यही वजह है कि हाई सैलरी पैकेज की लिस्ट में ज्यादातर नाम CSE स्टूडेंट्स के ही होते हैं।

IIT हैदराबाद से आया सबसे बड़ा सबूत

हाल ही में IIT Hyderabad के कंप्यूटर साइंस ब्रांच के एक छात्र को मिला पैकेज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। BTech CSE के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस को नीदरलैंड की प्रतिष्ठित ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म Optiver ने सालाना 2.5 करोड़ रुपये का ऑफर दिया। यह ऑफर न सिर्फ संस्थान का बल्कि हाल के वर्षों में देश के टॉप पैकेज में शामिल हो गया है।

पुराने रिकॉर्ड भी टूटे

इस पैकेज ने 2017 में बने 1.1 करोड़ रुपये के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। खास बात यह है कि यह रिकॉर्ड भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के नाम ही रहा। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद फिर से यही बहस तेज हो गई है कि बीटेक के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है।

प्लेसमेंट के मामले में IIT हैदराबाद की छलांग

IIT Hyderabad का प्लेसमेंट ट्रेंड लगातार मजबूत होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 2024-25 सत्र में जहां 2.5 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पैकेज देखने को मिला, वहीं 2025-26 बैच के लिए औसत पैकेज करीब 36.2 लाख रुपये प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि संस्थान इंडस्ट्री की जरूरतों के साथ कितनी तेजी से खुद को ढाल रहा है।

किन सेक्टर्स में मिल रहे हैं बड़े मौके

कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में भी भारी भर्ती हो रही है। Microsoft, Google और Optiver जैसी दिग्गज कंपनियां यहां से टैलेंट हायर कर रही हैं। खासतौर पर AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में CSE स्टूडेंट्स की मांग तेजी से बढ़ी है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।