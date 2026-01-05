कंप्यूटर साइंस वालों की मौज, IIT हैदराबाद में 2.5 करोड़ का पैकेज; बड़ा ऑफर दे रहीं टेक कंपनियां

संक्षेप: बीटेक में कौन सा ब्रांच चुने? IIT हैदराबाद के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को मिले 2.5 करोड़ पैकेज ने CSE को सबसे बेस्ट ब्रांच साबित कर दिया।

इंजीनियरिंग में दाखिले के वक्त हर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल घूमता है कि बीटेक में कौन सा ब्रांच चुना जाए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। सही ब्रांच न सिर्फ शानदार करियर की नींव रखता है, बल्कि सैलरी, ग्रोथ और ग्लोबल मौके भी तय करता है। बदलते दौर में टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसने कंप्यूटर साइंस को सबसे आगे खड़ा कर दिया है।

कंप्यूटर साइंस की डिमांड क्यों बनी हुई है आज का दौर डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का है। ऐसे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरों की जरूरत हर सेक्टर में महसूस की जा रही है। भले ही इस ब्रांच में मुकाबला ज्यादा हो, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए मौके भी उतने ही बड़े हैं। यही वजह है कि हाई सैलरी पैकेज की लिस्ट में ज्यादातर नाम CSE स्टूडेंट्स के ही होते हैं।

IIT हैदराबाद से आया सबसे बड़ा सबूत हाल ही में IIT Hyderabad के कंप्यूटर साइंस ब्रांच के एक छात्र को मिला पैकेज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। BTech CSE के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस को नीदरलैंड की प्रतिष्ठित ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म Optiver ने सालाना 2.5 करोड़ रुपये का ऑफर दिया। यह ऑफर न सिर्फ संस्थान का बल्कि हाल के वर्षों में देश के टॉप पैकेज में शामिल हो गया है।

पुराने रिकॉर्ड भी टूटे इस पैकेज ने 2017 में बने 1.1 करोड़ रुपये के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। खास बात यह है कि यह रिकॉर्ड भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के नाम ही रहा। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद फिर से यही बहस तेज हो गई है कि बीटेक के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है।

प्लेसमेंट के मामले में IIT हैदराबाद की छलांग IIT Hyderabad का प्लेसमेंट ट्रेंड लगातार मजबूत होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 2024-25 सत्र में जहां 2.5 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पैकेज देखने को मिला, वहीं 2025-26 बैच के लिए औसत पैकेज करीब 36.2 लाख रुपये प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि संस्थान इंडस्ट्री की जरूरतों के साथ कितनी तेजी से खुद को ढाल रहा है।