बिजली विभाग की बड़ी कंपनी बेसकॉम में काम करने का मौका, बिना शुल्क करें आवेदन; जानिए पूरी डिटेल
बेसकॉम ने 520 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। स्नातक और डिप्लोमा पास युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। 12 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मार्च में चयन सूची जारी होगी।
BESCOM Recruitment 2026: सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिजली वितरण से जुड़ी बड़ी सरकारी कंपनी Bangalore Electricity Supply Company ने वर्ष 2026 के लिए 520 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह अवसर खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्होंने हाल के वर्षों में स्नातक या डिप्लोमा पूरा किया है और अब व्यावहारिक अनुभव के साथ नौकरी की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं।
इस भर्ती के जरिए अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं को प्रशिक्षण का मौका मिलेगा, जिससे वे बिजली क्षेत्र की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझ सकेंगे और आगे स्थायी रोजगार के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे।
BESCOM Recruitment 2026: कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन
इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 2 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल संस्था की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
BESCOM Recruitment 2026: कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 520 पद भरे जाएंगे। पदों का वितरण शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-अलग रखा गया है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 130 पद निर्धारित हैं। अन्य स्नातक डिग्री जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीबीएम तथा अन्य शाखाओं के इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए 315 पद रखे गए हैं। डिप्लोमा धारकों के लिए 75 पद निर्धारित किए गए हैं। इस तरह अलग-अलग विषयों के युवाओं को समान रूप से अवसर देने की कोशिश की गई है।
BESCOM Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो। उम्मीदवार की डिग्री या डिप्लोमा जनवरी 2021 या उसके बाद प्राप्त होना चाहिए। अभ्यर्थी ने पहले किसी भी प्रकार का अप्रेंटिस प्रशिक्षण न किया हो और एक वर्ष का कार्य अनुभव भी नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा के लिए तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम अनिवार्य रखा गया है, जो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से किया गया हो।
BESCOM Recruitment 2026: आयु सीमा क्या है
इस भर्ती में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख अधिसूचना में नहीं किया गया है, जिससे अधिक आयु के पात्र अभ्यर्थियों को भी अवसर मिल सकता है।
BESCOM Recruitment 2026: आवेदन शुल्क नहीं देना होगा
सबसे राहत की बात यह है कि इस भर्ती के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी सभी अभ्यर्थी बिना किसी शुल्क के आवेदन कर सकते हैं।
BESCOM Recruitment 2026: कितना मिलेगा मासिक स्टाइपेंड
प्रशिक्षण अवधि के दौरान चयनित उम्मीदवारों को मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्नातक अप्रेंटिस को प्रति माह 9,008 रुपये मिलेंगे। डिप्लोमा अप्रेंटिस को प्रति माह 8,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। यह राशि प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहयोग के रूप में दी जाएगी, जिससे अभ्यर्थी सीखते हुए कार्य अनुभव प्राप्त कर सकें।
BESCOM Recruitment 2026: चयन कैसे होगा
इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। चयन पूरी तरह अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकों के आधार पर किया जाएगा। योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जो 23 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच आयोजित होगा। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जाएगा।
BESCOM Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें
- आवेदन शुरू - 12 फरवरी 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि - 2 मार्च 2026
- शॉर्टलिस्ट सूची जारी - 10 मार्च 2026
- दस्तावेज सत्यापन - 23 से 25 मार्च 2026
इन तिथियों के अनुसार अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी और दस्तावेज पहले से व्यवस्थित रखने की सलाह दी गई है।
BESCOM Recruitment 2026: आवेदन करते समय किन बातों का रखें ध्यान
आवेदन पत्र भरते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और संपर्क जानकारी सही-सही भरना जरूरी है। फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में ही अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण एक बार अवश्य जांच लें और भविष्य के लिए उसकी प्रति सुरक्षित रख लें।
गौरतलब है कि यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है जो तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों से आते हैं और सरकारी व्यवस्था के साथ काम करने का अनुभव हासिल करना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव