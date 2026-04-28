Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

करियर का यू-टर्न: बेंगलुरु की महिला ने 21 लाख की IT जॉब छोड़ी, बैंक PO बनने का किया फैसला; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Apr 28, 2026 07:22 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला ने की अपनी आईटी सेक्टर की ₹21 लाख पैकेज वाली नौकरी छोड़कर प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर (Bank PO) करने का फैसला किया है।

करियर का यू-टर्न: बेंगलुरु की महिला ने 21 लाख की IT जॉब छोड़ी, बैंक PO बनने का किया फैसला; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

आज के दौर में जब हर कोई सरकारी नौकरी की सुरक्षा के पीछे भाग रहा है, तब एक महिला के साहसिक फैसले ने सोशल मीडिया पर 'वर्क-लाइफ बैलेंस' और करियर प्राथमिकताओं को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला ने की अपनी आईटी सेक्टर की नौकरी छोड़कर प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर (Bank PO) करने का फैसला किया है।

यह मामला तब चर्चा में आया जब उस महिला की कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई। उनके इस फैसले ने न केवल उनके परिवार को चौंका दिया, बल्कि इंटरनेट पर भी दो गुट बना दिए हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर प्रथम खन्ना नाम के एक व्यक्ति ने अपने परिवार के एक दिलचस्प किस्से को साझा किया है, जिसने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अपनी आंटी के करियर से जुड़े एक बड़े फैसले पर लोगों की राय मांगी है।

प्रथम ने लिखा: "मेरे अंकल और आंटी पिछले 9 सालों से बेंगलुरु में काम कर रहे हैं। अंकल का सालाना पैकेज (CTC) ₹32 लाख है, जबकि आंटी का पैकेज ₹21 लाख है। उनकी एक 4 साल की बेटी भी है। पिछले हफ्ते मेरी आंटी ने कहा— वह अब आईटी की इस भागदौड़ भरी नौकरी से थक चुकी हैं और इस्तीफा देकर सरकारी बैंक पीओ की तैयारी करना चाहती हैं।।'

ये भी पढ़ें:JEE में फेल, Harvard से MBA किया; अभिजय अरोड़ा को कैसे मिली YouTube में नौकरी?

आर्थिक गणित: भारी नुकसान का जोखिम

इस फैसले का सबसे हैरान करने वाला पहलू इसका आर्थिक गणित है। वर्तमान में महिला का पैकेज 21 लाख रुपये सालाना है। यदि वह बैंक पीओ की परीक्षा पास कर लेती हैं, तो उनकी शुरुआती सैलरी लगभग 75,000 रुपये प्रति महीना होगी, जो सालाना करीब 9 लाख रुपये बैठती है। यानी, इस एक फैसले से उन्हें हर साल सीधे तौर पर 12 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा।

प्रथम खन्ना ने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि क्या मौजूदा आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए यह एक सही फैसला है?

ये भी पढ़ें:प्रयागराज से फोर्ब्स तक; IIT में फेल होने वाले अलख पांडे कैसे बने अरबपति?

बहस के केंद्र में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' और 'जॉब सिक्योरिटी'

इस कहानी ने सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग विचारधाराओं को आमने-सामने खड़ा कर दिया है। बहुत से लोगों का मानना है कि आईटी सेक्टर में काम का दबाव , ज्यादा वर्किंग आवर्स और हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी (Layoffs) ने लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। सरकारी बैंक में भले ही पैसा कम है, लेकिन वहां 'जॉब सिक्योरिटी' और एक तय समय सीमा वाली नौकरी मिलती है, जिससे वह अपनी बेटी को ज्यादा समय दे पाएंगी। दूसरी ओर, कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि बैंकिंग सेक्टर अब पहले जैसा 'सुकून' वाला नहीं रहा। बैंकों में भी अब कड़ा टारगेट प्रेशर, लंबी लाइटिंग और ग्राहकों का भारी दबाव रहता है। 12 लाख रुपये का सालाना घाटा सहकर ऐसी नौकरी चुनना घाटे का सौदा हो सकता है।

ये भी पढ़ें:कभी 5 रुपये के लिए सिलते थे कपड़े, आज 5 लाख महीना है दुर्गेश ओझा की कमाई

क्या सुकून पैसों से बढ़कर है?

यह कहानी आधुनिक भारत के वर्किंग कपल्स की उस कशमकश को दिखाती है जहां एक तरफ 'मोटा पैसा' है और दूसरी तरफ 'मानसिक शांति'। बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में, जहां जीवन यापन की लागत बहुत अधिक है, वहां अपनी सैलरी को आधा कर देना एक साहसिक कदम है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि आज का युवा केवल 'पैकेज' के लिए नहीं, बल्कि 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' के लिए भी बड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचा रहा है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Bank Education News
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पा