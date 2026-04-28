करियर का यू-टर्न: बेंगलुरु की महिला ने 21 लाख की IT जॉब छोड़ी, बैंक PO बनने का किया फैसला; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला ने की अपनी आईटी सेक्टर की ₹21 लाख पैकेज वाली नौकरी छोड़कर प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर (Bank PO) करने का फैसला किया है।
आज के दौर में जब हर कोई सरकारी नौकरी की सुरक्षा के पीछे भाग रहा है, तब एक महिला के साहसिक फैसले ने सोशल मीडिया पर 'वर्क-लाइफ बैलेंस' और करियर प्राथमिकताओं को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला ने की अपनी आईटी सेक्टर की नौकरी छोड़कर प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर (Bank PO) करने का फैसला किया है।
यह मामला तब चर्चा में आया जब उस महिला की कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई। उनके इस फैसले ने न केवल उनके परिवार को चौंका दिया, बल्कि इंटरनेट पर भी दो गुट बना दिए हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर प्रथम खन्ना नाम के एक व्यक्ति ने अपने परिवार के एक दिलचस्प किस्से को साझा किया है, जिसने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अपनी आंटी के करियर से जुड़े एक बड़े फैसले पर लोगों की राय मांगी है।
प्रथम ने लिखा: "मेरे अंकल और आंटी पिछले 9 सालों से बेंगलुरु में काम कर रहे हैं। अंकल का सालाना पैकेज (CTC) ₹32 लाख है, जबकि आंटी का पैकेज ₹21 लाख है। उनकी एक 4 साल की बेटी भी है। पिछले हफ्ते मेरी आंटी ने कहा— वह अब आईटी की इस भागदौड़ भरी नौकरी से थक चुकी हैं और इस्तीफा देकर सरकारी बैंक पीओ की तैयारी करना चाहती हैं।।'
आर्थिक गणित: भारी नुकसान का जोखिम
इस फैसले का सबसे हैरान करने वाला पहलू इसका आर्थिक गणित है। वर्तमान में महिला का पैकेज 21 लाख रुपये सालाना है। यदि वह बैंक पीओ की परीक्षा पास कर लेती हैं, तो उनकी शुरुआती सैलरी लगभग 75,000 रुपये प्रति महीना होगी, जो सालाना करीब 9 लाख रुपये बैठती है। यानी, इस एक फैसले से उन्हें हर साल सीधे तौर पर 12 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा।
प्रथम खन्ना ने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि क्या मौजूदा आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए यह एक सही फैसला है?
बहस के केंद्र में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' और 'जॉब सिक्योरिटी'
इस कहानी ने सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग विचारधाराओं को आमने-सामने खड़ा कर दिया है। बहुत से लोगों का मानना है कि आईटी सेक्टर में काम का दबाव , ज्यादा वर्किंग आवर्स और हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी (Layoffs) ने लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। सरकारी बैंक में भले ही पैसा कम है, लेकिन वहां 'जॉब सिक्योरिटी' और एक तय समय सीमा वाली नौकरी मिलती है, जिससे वह अपनी बेटी को ज्यादा समय दे पाएंगी। दूसरी ओर, कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि बैंकिंग सेक्टर अब पहले जैसा 'सुकून' वाला नहीं रहा। बैंकों में भी अब कड़ा टारगेट प्रेशर, लंबी लाइटिंग और ग्राहकों का भारी दबाव रहता है। 12 लाख रुपये का सालाना घाटा सहकर ऐसी नौकरी चुनना घाटे का सौदा हो सकता है।
क्या सुकून पैसों से बढ़कर है?
यह कहानी आधुनिक भारत के वर्किंग कपल्स की उस कशमकश को दिखाती है जहां एक तरफ 'मोटा पैसा' है और दूसरी तरफ 'मानसिक शांति'। बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में, जहां जीवन यापन की लागत बहुत अधिक है, वहां अपनी सैलरी को आधा कर देना एक साहसिक कदम है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि आज का युवा केवल 'पैकेज' के लिए नहीं, बल्कि 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' के लिए भी बड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचा रहा है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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