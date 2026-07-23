बेंगलुरु में बिना पार्टी किए उड़ गए 74000 रुपये, वॉलमार्ट इंजीनियर ने खोला महीनेभर के खर्च का पूरा हिसाब
वॉलमार्ट में काम करने वाले एक एमएल इंजीनियर के खर्चे का हिसाब-किताब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बेंगलुरु... यानी भारत की सिलिकॉन वैली। यहां का सुहावना मौसम, पब कल्चर और शानदार करियर के मौके हर किसी को लुभाते हैं। लेकिन इस चमक-दमक वाले शहर का एक दूसरा पहलू भी है और वो है यहां की कमर तोड़ देने वाली महंगाई। आसमान छूता मकानों का किराया और रोजमर्रा के बढ़ते खर्चे अक्सर नौकरीपेशा लोगों के बीच वीकेंड की चर्चा का मुख्य विषय बने रहते हैं। इसी बीच, बेंगलुरु में ही रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने महीने भर के खर्च का पूरा कच्चा-चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया है। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि बिना किसी खास क्लबिंग, पार्टी या आउटिंग के भी एक आईटी प्रोफेशनल की जेब से हर महीने कितने पैसे उड़ जाते हैं।
आयुष ठाकुर मशहूर रिटेल कंपनी वॉलमार्ट में एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक क्लिप शेयर की। इस वीडियो में उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बताया कि वह महीने में लगभग 74,000 खर्च कर देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि आयुष को ज्यादा बाहर घूमना या वीकेंड्स पर पार्टियां करना खास पसंद नहीं है। इसके बावजूद उनका खर्च इस बड़े आंकड़े को छू रहा है। आखिर यह पैसा जा कहां रहा है?
कहां कितने पैसे खर्च करते हैं आयुष?
आयुष ने अपने वीडियो में खर्चों को बहुत ही बारीकी से समझाया है। आप उनके खर्च का मोटा-मोटा हिसाब इस टेबल में देख सकते हैं -
- मकान का किराया 18,000
- ग्रॉसरी और प्रोटीन सप्लीमेंट्स 12,000
- काम वाली बाई 3,000
- वाईफाई, बिजली और सब्सक्रिप्शंस 1,000
- रैंडम शॉपिंग (अमेजन वगैरह) 10,000
- निवेश और एसआईपी 30,000
- कुल खर्च 74,000
ऑफिस की सुविधाओं ने बचाए पैसे
बेंगलुरु जैसे शहर में 18,000 में एक अच्छा कमरा मिलना अब एक बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन आयुष ने अपना रेंट इसी बजट में फिक्स कर रखा है। इसके अलावा 3,000 रुपये वह हाउस हेल्प को देते हैं और करीब 1,000 रुपये वाईफाई और बिजली बिल में चले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आयुष के ट्रैवल (आने-जाने) और ऑफिस के खाने पर एक भी रुपया खर्च नहीं होता। उन्होंने बताया कि वह कंपनी की तरफ से दी गई कैब और मुफ्त खाने की सुविधा का पूरा इस्तेमाल करते हैं। वीडियो में मुस्कुराते हुए आयुष कहते हैं, “यही वह वजह है जिसके चलते मैं अपनी 9-से-5 की नौकरी से इतना प्यार करता हूं।”
रात 2 बजे वाली शॉपिंग
खाने-पीने, ग्रॉसरी और फिटनेस के लिए जरूरी प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर वह हर महीने करीब 12,000 खर्च करते हैं। इसके बाद बारी आती है उनके निवेश की। आयुष अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर महीने 30,000 की एसआईपी और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इस पर मजाक करते हुए उन्होंने कहा, "मुझ पर बैंक अकाउंट में खाली पड़े पैसों के मामले में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता।" इसलिए वह सैलरी आते ही एक बड़ा हिस्सा निवेश कर देते हैं। इन सबके अलावा, लगभग 10,000 उनके मिसलेनियस (अन्य) खर्चों में चले जाते हैं, जिसमें उनकी कपड़े-जूतों की शॉपिंग और रात 2 बजे किए गए रैंडम अमेजन ऑर्डर्स शामिल हैं।
अपने कुल खर्च को जोड़ते हुए आयुष ने बताया कि उनके वॉलेट पर हर महीने 74,000 का खर्च होता है। वह कहते हैं, "यह आंकड़ा थोड़ा डरावना लगता है, क्योंकि मैं उतना बाहर नहीं जाता, और न ही पार्टी करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इन बड़े शहरों में अडल्टिंग यानी बड़े होना और जिम्मेदारियां निभाना बस एक लंबे बिल चुकाने जैसा है।"
सोशल मीडिया पर कैसा रहा लोगों का रिएक्शन?
वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए आयुष ने कैप्शन में लिखा, "बेंगलुरु में जिंदगी का असली रूप साझा कर रहा हूं - खर्च, सफर, फिटनेस, काम और इसके बीच की हर चीज।" इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने-अपने बजट की तुलना आयुष से करनी शुरू कर दी। कमेंट सेक्शन में मजेदार और हैरान करने वाले रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने अपना दुखड़ा रोते हुए लिखा, "भाई 70-75 हजार तो फिर भी बहुत सही है। मैं तो अपने खर्चे मैनेज ही नहीं कर पा रहा, हर महीने आसानी से 3 लाख रुपये पार हो जाते हैं। कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बची है।" वहीं, एक दूसरे यूजर ने आयुष के हिसाब-किताब पर सवाल उठाते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि एसआईपी को खर्चे में गिना जाना चाहिए, क्योंकि वह पैसा भविष्य में आपको ही वापस मिलने वाला है। वह तो आपकी सेविंग्स है।" इन सबके बीच एक इंटर्न का कमेंट सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसने अपनी हालत बयान करते हुए लिखा, "भाई का महीने का खर्च मेरी उस पूरी सैलरी से ज्यादा है, जो मुझे पक्की नौकरी लगने के बाद मिलेगी। अब मैं अपनी इस इंटर्नशिप के बारे में क्या ही कहूं।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव