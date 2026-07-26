महीने के 2 लाख कमाता है शख्स, क्यों महसूस करता है खुद को 'गरीब'? वायरल हो रही कहानी
बेंगलुरु के 26 वर्षीय युवक की रेडिट पोस्ट वायरल है। युवक का कहना है कि महीने के 2 लाख कमाकर भी खुद को गरीब महसूस करने की कहानी लोगों को भावुक कर रही है।
पैसा कितना भी हो, मन का सुकून हर किसी को नहीं मिलता। बेंगलुरु के एक 26 साल के युवक की कहानी इसी बात की मिसाल बन गई है। महीने के पूरे दो लाख रुपये कमाने वाला और सिर पर एक रुपये का कर्ज न रखने वाला एक शख्स सोशल मीडिया पर अपनी बेचैनी बयां करते हुए लिखता है कि इतना कुछ होने के बावजूद वह खुद को कभी अमीर महसूस नहीं कर पाता। उसकी यह पोस्ट रेडिट पर छा गई है और लोग इस पर तरह-तरह की राय दे रहे हैं।
अपनी पोस्ट में युवक ने बताया कि उसका बचपन बेहद तंगी में बीता। उसके मुताबिक, 21 साल की उम्र में पहली नौकरी मिलने से पहले तक उसके पूरे परिवार की महीने भर की कमाई कभी 6-7 हजार रुपये से ज्यादा नहीं रही। वह अपने माता-पिता के साथ महज 10 बाई 10 के एक छोटे से कमरे में रहा करता था। नौकरी लगते ही उसने सबसे पहला काम यह किया कि माता-पिता को काम करने से रोक दिया और उन्हें अपने होमटाउन में एक 2बीएचके घर दिलवाया, जबकि खुद बेंगलुरु में एक 2बीएचके किराए पर लेकर रहने लगा।
अपनी माली हालत का पूरा हिसाब देते हुए उसने लिखा कि हर महीने वह 30 हजार रुपये म्यूचुअल फंड में, 10 हजार रुपये FD या RD में और 10 हजार रुपये गोल्ड चिट में लगाता है। इसके अलावा 15 से 20 हजार रुपये घर भेजता है, जबकि किराए और बाकी खर्चों में करीब 25 हजार रुपये चले जाते हैं। पिछले कुछ सालों में उसने 4 लाख रुपये स्टॉक्स में, 2 लाख एफडी में, करीब सवा दो लाख सोने में जमा कर लिए हैं, वहीं सैलरी अकाउंट में भी 6 लाख रुपये पड़े हैं। एक स्कूटर, मैकबुक M2, स्मार्टफोन खरीदने के अलावा उसने माता-पिता के घर का पूरा सामान भी जुटाया है और अब उनका हेल्थ इंश्योरेंस और खुद का लाइफ इंश्योरेंस भी वही भरता है।
पैसों की मांग डाल रही उलझन
इतना सब होने के बावजूद युवक कहता है कि उसे कभी दिल से संतोष नहीं मिलता। उसने लिखा, "ईमानदारी से कहूं तो मुझे जो हासिल किया उससे संतुष्टि है, कभी-कभी गर्व भी महसूस होता है, लेकिन खुद को अमीर मैं कभी नहीं समझ पाता।" अब चूंकि उसकी शादी तय होने वाली है, जिसमें कम से कम 10 लाख रुपये का खर्च आने का अंदाजा है, साथ ही एक पुरानी कार, होमटाउन में जमीन और एक बाइक खरीदने की भी योजना है, ऐसे में हर तरफ पैसों की मांग उसे उलझन में डाल रही है। उसने लिखा, "पैसा है मेरे पास, लेकिन सब कुछ के लिए काफी नहीं। एक चीज चुनूं तो बाकी छोड़नी पड़ती है।"
दिलचस्प बात यह भी रही कि उसने खुद की तुलना अपने उन बचपन के दोस्तों से की, जो मजदूरी या ऑटो चलाने का काम करते हैं। उसके मुताबिक, वे लोग कर्ज लेकर बाइकें खरीदते हैं, जमकर खर्च करते हैं और फिर भी खुश और संतुष्ट नजर आते हैं, जबकि उसने कभी फिजूलखर्ची या कर्ज का रास्ता नहीं अपनाया, फिर भी वह खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करता है। यहां तक कि 750 रुपये से महंगी शर्ट खरीदने में भी उसे बेचैनी होती है, जबकि वह मानता है कि उसकी लाइफस्टाइल बुरी नहीं। बाहर खाना, दोस्तों संग घूमना-फिरना, पार्टियां और ट्रिप्स, सब कुछ चलता रहता है।
लोगों ने क्या किया कमेंट?
पोस्ट के आखिर में उसने लोगों से सलाह मांगी कि क्या कार या जमीन जैसी संपत्तियां खरीदने से उसे आर्थिक सुरक्षा का एहसास होगा, या फिर उसे बस निवेश बढ़ाते रहना चाहिए। इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने समझाया कि यह अमीर महसूस करने की बात नहीं, बल्कि पुरानी गरीबी वाली मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है, बिना फिजूलखर्ची में उलझे। कई और यूजर्स ने भी उसे बेवजह खुद पर दबाव न डालने और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने की सलाह दी। एक तीसरे यूजर ने इसे 'सैंडविच जनरेशन' का क्लासिक जाल बताते हुए कहा कि अच्छी कमाई के बावजूद संपत्ति न होने से यह भावना आना स्वाभाविक है, लेकिन धीरे-धीरे और समझदारी से निवेश करने पर 30 की उम्र के मध्य तक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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