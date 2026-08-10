ये कैसी रईसी? 50-70 लाख की सैलरी भी नहीं बना पाएगी अमीर? बेंगलुरु के खर्च पर टेकी का वीडियो वायरल
बेंगलुरु में 50-70 लाख सालाना कमाने के बावजूद अमीर बनना मुश्किल है? टेक प्रोफेशनल अनमोल अग्रवाल के वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है।
बेंगलुरु को देश की ‘सिलिकॉन वैली’ कहा जाता है। यहां टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले युवाओं की सैलरी लाखों में होती है और कई प्रोफेशनल्स का पैकेज 50 से 70 लाख रुपये सालाना तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या इतनी बड़ी कमाई के बावजूद कोई शख्स अमीर नहीं बन सकता? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इसी सवाल को लेकर नई बहस छेड़ दी है। टेक प्रोफेशनल अनमोल अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में 50 लाख या 70 लाख रुपये सालाना कमाने वाला व्यक्ति भी अगर महंगी लाइफस्टाइल जी रहा है तो उसके लिए बड़ी संपत्ति बनाना आसान नहीं है। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि आप बेंगलुरु में अमीर नहीं बन सकते हैं। हालांकि, उनकी गणना सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने खर्चों के कई आंकड़ों पर सवाल भी उठाए हैं।
50 लाख रुपये की सैलरी में हाथ में कितना बचेगा?
अनमोल अग्रवाल ने अपनी बात समझाने के लिए 50 लाख रुपये सालाना बेस सैलरी का उदाहरण लिया। उन्होंने खुद माना कि पूरा 50 लाख रुपये बेस पे के तौर पर मिलना आम स्थिति नहीं है। उनके मुताबिक, टैक्स और EPF जैसी कटौतियों के बाद सालाना करीब 35 लाख रुपये बच सकते हैं। यानी करीब 3 लाख रुपये महीना। अब यहीं से उन्होंने बेंगलुरु की महंगी लाइफस्टाइल का हिसाब लगाना शुरू किया।
किराया, खाना और बाकी खर्च कैसे बढ़ा देते हैं बजट?
अग्रवाल के मुताबिक, बेंगलुरु में एक अच्छे इलाके में 2 बीएचके फ्लैट का किराया करीब 60 से 70 हजार रुपये महीना हो सकता है। इसके अलावा मेड और कुक पर करीब 10-10 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ग्रॉसरी, जिम, शॉपिंग और ट्रैवल जैसे खर्चों को जोड़ते हुए अनुमान लगाया कि महीने का कुल खर्च करीब 1.2 लाख से 1.3 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। अगर कोई व्यक्ति कार भी खरीदता है तो उन्होंने कार से जुड़े खर्च के लिए करीब 50 हजार रुपये महीने का अनुमान लगाया। उनके मुताबिक, इसके बाद निवेश के लिए बचने वाली रकम करीब 1 लाख रुपये महीना रह सकती है। और अगर इसी व्यक्ति के परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां भी हों तो बचत और निवेश की रकम और कम हो सकती है।
असली चुनौती सिर्फ रोजमर्रा के खर्च नहीं, घर खरीदना भी
अग्रवाल का कहना है कि बेंगलुरु में बड़ी सैलरी के बावजूद सबसे बड़ी चुनौती प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर सामने आती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज करीब 3 करोड़ रुपये का घर भविष्य में 6-7 करोड़ रुपये तक महंगा हो सकता है। ऐसे में लगातार अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद किसी प्रोफेशनल के लिए अपना घर खरीदना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह पूरा हिसाब इस धारणा पर टिका है कि व्यक्ति लंबे समय तक नौकरी में बना रहता है। टेक सेक्टर में छंटनी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बदलती नौकरियों के बीच लगातार एक जैसी आय बने रहना भी चुनौती हो सकता है।
क्या छोटे शहर में रहकर ज्यादा बचत संभव है?
अग्रवाल ने महंगे मेट्रो शहरों के बजाय रिमोट जॉब के जरिए छोटे शहरों से काम करने या बिजनेस शुरू करने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि अगर आमदनी अच्छी हो और रहने का खर्च कम हो, तो व्यक्ति अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाकर निवेश कर सकता है। उन्होंने बेंगलुरु की महंगाई को समझाने के लिए कॉफी का उदाहरण भी दिया। उनके मुताबिक, शहर में एक कप कॉफी की कीमत 250, 300 या 350 रुपये तक हो सकती है।
सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछे सवाल
हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इस गणना को लेकर असहमति जताई। कुछ लोगों का कहना था कि बेंगलुरु में 2 बीएचके का किराया अच्छे इलाकों में भी करीब 40 हजार रुपये के आसपास मिल सकता है। वहीं कुछ यूजर्स ने दावा किया कि वे 70-80 हजार रुपये महीने में अपने पूरे खर्च संभाल लेते हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि जिम पर 10 हजार रुपये और कार पर 50 हजार रुपये महीने का खर्च हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। ये खर्च पूरी तरह व्यक्ति की पसंद, इलाके और लाइफस्टाइल पर निर्भर करते हैं। एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है, बल्कि बचत, निवेश और सही तरीके से खर्च करना सीखना भी जरूरी है। कुछ लोगों ने ‘साइकलॉजी ऑफ मनी’ पढ़ने की सलाह भी दी। एक अन्य यूजर ने लाइफस्टाइल को लेकर कहा कि 30 रुपये की कॉफी भी मिलती है और 300 रुपये की भी मिलती है मगर आखिरकार चुनाव व्यक्ति का है।
कुछ लोगों ने माना अग्रवाल की बात में दम
दूसरी तरफ, कई लोगों ने उनके इस सुझाव का समर्थन भी किया कि अच्छी सैलरी वाले प्रोफेशनल्स को छोटे शहरों से रिमोट काम करने पर विचार करना चाहिए। एक यूजर ने बताया कि वह कई सालों से जयपुर से रिमोट काम कर रहा है और उसे कम खर्च, कम ट्रैफिक और बेहतर एयर क्वालिटी जैसे फायदे मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव