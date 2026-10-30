स्कूलों में नहीं चलेगी नेतागिरी, बंगाल में शिक्षकों और कर्मचारियों पर नई पाबंदी; क्या है मामला
बंगाल सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के राजनीति में शामिल होने पर रोक लगाई है। प्राथमिक शिक्षकों की जवाबदेही तय करने की तैयारी है।
बंगाल के स्कूलों की घंटी अब सिर्फ पढ़ाई के लिए बजेगी। कम से कम राज्य की भाजपा सरकार तो यही चाहती है। सरकारी और सरकारी मदद से चलने वाले स्कूलों के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी अब राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे। बात यहीं नहीं रुकती। प्राथमिक स्कूलों के मास्टरों से बच्चों की पढ़ाई का हिसाब भी मांगा जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार 28 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के तरीकों पर भी सोच रही है। बर्मन ने कहा कि अब से इन स्कूलों का स्टाफ राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ाव पर रोक वाले नियम के दायरे में आएगा। उनके मुताबिक बंगाल के बाहर दूसरे राज्यों में यह व्यवस्था पहले से चल रही है।
कोलकाता की बैठक में हुई बात
मंत्री यह बात पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद के भवन में एक बैठक के बाद बोल रहे थे। बैठक में प्रशासन और ढांचे से लेकर पढ़ाई तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य के 21 जिलों के प्राथमिक शिक्षा परिषदों के अध्यक्ष वहां मौजूद थे। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख भी आए। उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय भी बैठक में शामिल रहे। एक बात और ध्यान देने लायक है। यूएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट के बाद साफ किया कि रोक भविष्य में भर्ती होने वाले शिक्षकों पर लागू होगी और जो शिक्षक पहले से चुने हुए या राजनीतिक पदों पर हैं उन पर नहीं। नियम का दायरा कितना बड़ा होगा यह सरकारी अधिसूचना आने पर ही पूरी तरह साफ होगा।
मास्टर जी से मांगा जाएगा जवाब
सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक जवाबदेही व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है। इसमें शिक्षक के प्रदर्शन को सालाना वेतन वृद्धि और प्रमोशन से जोड़ा जाएगा। हर शिक्षक को अपनी कक्षा के बच्चों के सीखने के नतीजों का जवाब देना होगा। बर्मन ने समझाया कि अगर किसी क्लास के ज्यादातर बच्चे बुनियादी पढ़ना भी नहीं सीख पाए तो संबंधित शिक्षक से सफाई ली जाएगी। यही हाल तब होगा जब बच्चों की पढ़ाई में जरूरी तरक्की न दिखे। मंत्री के मुताबिक सरकार शिक्षक से पूछेगी कि अगले साल उनकी तनख्वाह क्यों बढ़ाई जाए। उन्हें इसका जवाब देना होगा। सरकार ऐसे मामलों की जांच भी करेगी जहां बच्चे सुधार नहीं दिखा पाए।
सरकार की सूची में और भी बड़े बदलाव हैं। प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षक वाली व्यवस्था पर विचार चल रहा है। अभी बांग्ला और अंग्रेजी से लेकर भूगोल और गणित तक के लिए अलग अलग शिक्षक रखे जाते हैं। नई व्यवस्था में एक ही शिक्षक सारे विषय पढ़ाएगा। इसके अलावा स्कूलों में पास फेल प्रणाली लौटाने की संभावना भी टटोली जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में बच्चों के मूल्यांकन का पूरा तरीका बदल सकता है।
बंगाल की स्कूली शिक्षा बीते सालों में भर्ती घोटाले और सियासी खींचतान की वजह से सुर्खियों में रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का हवाला देकर करीब 26 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। उस फैसले के बाद से स्कूलों में भरोसे का सवाल बना हुआ है। नई सरकार का दावा है कि वह स्कूलों को राजनीति से अलग रखकर पढ़ाई पर लौटना चाहती है। हालांकि कई प्रस्ताव अभी सिर्फ विचार के दौर में हैं। जवाबदेही व्यवस्था एक शिक्षक वाला मॉडल और पास फेल की वापसी कब और किस रूप में आएगी यह तय नहीं है। शिक्षक संगठन इन कदमों पर क्या रुख लेते हैं यह देखना भी दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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