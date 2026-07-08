BEML Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए BEML में 362 पदों पर मिकली वैकेंसी, तुरंत करें आवेदन
BEML Recruitment 2026: भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) में नॉन-एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर के 362 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है। योग्य छात्र तुरंत अप्लाई करें।
BEML Recruitment 2026 Online Form: भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली और 'मेक इन इंडिया' मुहिम को मजबूत बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) में सरकारी नौकरी पाने का एक बेहद शानदार मौका आया है। बीईएमएल ने विभिन्न तकनीकी ट्रेड में नॉन-एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर के 362 रिक्त पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। जो भी योग्य उम्मीदवार इस कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे बिना समय गंवाए तुरंत ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट bemlindia.in/careers पर कर सकते हैं।
अंतिम तिथि बेहद पास, शाम 6:00 बजे बंद हो जाएगा पोर्टल
इस भर्ती अभियान का हिस्सा बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इस दिन शाम को 6:00 बजे आवेदन का लिंक बंद कर दिया जाएगा। चूंकि अंतिम समय में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने के कारण तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी घंटे का इंतजार किए बिना अपना रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान तुरंत पूरा कर लें।
पदों की डिटेल्स
फिटर : 127 पद
टर्नर : 93 पद
इलेक्ट्रिशियन : 58 पद
वेल्डर : 44 पद
मशीनिस्ट : 40 पद
जरूरी शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम 60% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही, संबंधित ट्रेड में प्रथम श्रेणी के साथ आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेशन (NTC) और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) होना अनिवार्य है।
आयु सीमा
10 जुलाई 2026 की तारीख को आधार मानकर सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष तय की गई है। वहीं, ओबीसी (OBC) वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 32 वर्ष और एससी/एसटी (SC/ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34 वर्ष निर्धारित है।
आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 200 रुपये की फीस देनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।
चयन प्रक्रिया
योग्य उम्मीदवारों का चयन 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) के जरिए होगा। परीक्षा दो घंटे की होगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस (20 सवाल), इंग्लिश व रीजनिंग (20 सवाल) और संबंधित ट्रेड (60 सवाल) से प्रश्न पूछे जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
सैलरी-
चयनित होने वाले ऑपरेटरों को 16,900 रुपये मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (IDA), मकान किराया भत्ता (HRA) और 1,500 रुपये मासिक मेडिकल भत्ता जैसे सरकारी लाभ दिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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