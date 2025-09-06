BEML Bharti 2025: 243 पदों पर निकली वैकेंसी, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर स्टाफ नर्स तक करें अप्लाई

BEML ने 243 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। योग्यता 10वीं से लेकर पीएचडी तक, मौका युवाओं के लिए सुनहरा।

BEML Bharti 2025: नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने 243 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, फायर सर्विस पर्सनल, मैनेजमेंट ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव समेत कई पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती अभियान में कुल 243 रिक्तियां भरी जाएंगी। इसमें 27 पद एग्जीक्यूटिव्स, 100 पद मैनेजमेंट ट्रेनी, 44 पद सिक्योरिटी गार्ड, 12 पद फायर सर्विस पर्सनल, 10 पद स्टाफ नर्स, 4 पद फार्मासिस्ट और 46 पद नॉन-एग्जीक्यूटिव्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 10वीं, आईटीआई, बी.एससी., बी.टेक/बी.ई., सीए, एमबीए/पीजीडीएम, एमए, पीजी डिप्लोमा, एम.फिल/पीएचडी, एमएसडब्ल्यू जैसी डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा भी पदों के हिसाब से तय की गई है। उम्मीदवारों की उम्र न्यूनतम 29 साल और अधिकतम 51 साल तक हो सकती है। वहीं आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग को 500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं सिक्योरिटी गार्ड, फायर सर्विस पर्सनल, नॉन-एग्जीक्यूटिव्स, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट पदों के लिए इन्हीं वर्गों को 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए पूरी की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को पदों के अनुसार 16900 रुपये से लेकर 280000 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा।