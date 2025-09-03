ITI वालों दे ध्यान, मिनी रत्न कंपनी में शानदार मौका; 5 सितंबर तक करें आवेदन

बीईएमएल ने आईटीआई पास युवाओं के लिए 440 ऑपरेटर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तारीख 5 सितंबर है।

अगर आप आईटीआई पास हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो मिनी रत्न कंपनी में आपके लिए यह सुनहरा मौका है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (Bharat Earth Movers Limited - BEML) ने ऑपरेटर के 440 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और इसकी आखिरी तारीख 5 सितंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान में कुल 440 पद भरे जाएंगे। इनमें फिटर (189 पद), टर्नर (95 पद), वेल्डर (91 पद), मशीनिस्ट (52 पद) और इलेक्ट्रीशियन (13 पद) जैसे पद शामिल हैं। सभी पदों के लिए योग्यता आईटीआई रखी गई है।

क्या होनी चाहिए योग्यता इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का आईटीआई पास होना जरूरी है। वहीं, आयु सीमा सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 29 साल, ओबीसी के लिए 32 साल और एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए 34 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

कितनी मिलेगी सैलरी इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती वेतन 16900 रुपये प्रति माह मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के जरिए किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड जल्द ही बीईएमएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि तक फार्म भर लें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

आवेदन कैसे करें? 1. सबसे पहले bemlindia.in वेबसाइट पर जाएं।

2. "Careers" सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें।

4. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस का भुगतान करें।

5. आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।